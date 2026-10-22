В "Алабуге", где производят дроны, построили ПВО, как вокруг резиденции Путина на Валдае

Вокруг особой экономической зоны "Алабуга" в Татарстане, где собирают российские ударные дроны "Герань" на основе иранских Shahed, с весны 2026 года оборудовали 33 позиции для систем противовоздушной обороны (ПВО). Теперь по уровню защиты она почти не уступает резиденции Владимира.

Как пишет Dilo, об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на спутниковые снимки.

В частности, вокруг основной производственной площадки появились новые бетонные башни, а также подиумы для комплексов "Панцирь", "Тор" и других ПВО. Кроме того, на территории были установлены башни для крупнокалиберных зенитных пулеметов и конструкции для натяжения антидроновых сетей над цехами.

По уровню защиты "Алабуга" можно сравнить с резиденцией президента Владимира Путина на Валдае, вокруг которой разместили 31 башню и две площадки для С-300/400. В Москве и Московской области с начала вторжения России в Украину оборудовано более 100 новых позиций для систем ПВО.

Об "Алабуге"

"Алабуга" - крупнейшая в России площадка по производству дронов, применяемых для ударов по Украине. Впервые ВСУ атаковали комплекс в апреле 2024 года : один из беспилотников попал в общежитие колледжа "Алабуга Политех", пострадали 13 человек. Студентов этого учебного заведения, в том числе несовершеннолетних, привлекают к сбору дронов.

Одновременно в "Алабуге" расширяют производство и строят подземные цеха. По оценке проекта Dnipro Osint, основанной на спутниковых снимках, площадь возводимых подземных помещений достигла 42 тыс. м². В конце августа снимки также зафиксировали строительство не менее десяти новых цехов и десятков складов.

Завод "Алабуга-Волокно" находится под санкциями Великобритании, США и ряда других западных стран.