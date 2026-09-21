В России расширяют завод дронов "Алабуга": увеличат производство почти на 80%

В российском Татарстане расширяют завод "Алабуга-Волокно", где производят ударные беспилотники и их компоненты. Часть мощностей, возможно, переносят под землю.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Politico со ссылкой на российские документы.

Согласно документам, до 2029 года завод "Алабуга-Волокно" планирует ежегодно производить дополнительно 500 тонн аэрокосмического углеродного волокна военного назначения

По оценкам экспертов, увеличение таких производственных мощностей может обеспечить ежегодный выпуск дополнительных 28 тысяч реактивных беспилотников, которые Россия использует для атак на украинские города. Пока Россия способна производить более 36 тысяч дронов-камикадзе типа "Шахед"/"Герань" на год.

На спутниковых снимках территории "Алабуги" видно, что россияне обозначили расширяемую область, а также расчистили зеленые зоны.

Снимки территории «Алабуги» со спутника. Слева – май 2026 года, справа – июль 2026 года. Фото: Russian Security and Cooperation Centre

В документах компании "Росатом" говорится, что ключевыми причинами расширения территории завода является "импортное замещение продуктов двойного назначения" и "удовлетворение спроса российских стратегических секторов на углеродное волокно".

Тем временем украинский OSINT-проект Dnipro Osint писал, что россияне строят на территории "Алабуги" подземные цеха - там уже построено около 42 тысяч м² пространства.

Как отмечает издание, завод "Алабуга-Волокно" находится под санкциями Великобритании, США и ряда других западных стран. Этот завод является ключевым звеном в цепочке поставок русского военно-промышленного комплекса. Ранее в этом году завод уже получил партию химических компонентов по производству углеволокна (весом 46 тонн) от китайской государственной корпорации.

Завод по производству дронов в Татарстане

Россияне построили завод по производству усовершенствованных иранских дронов-камикадзе в специальной экономической зоне "Алабуга" в российском Татарстане. Изготовленными беспилотниками РФ атакуют украинские города.

Украинский разведка сообщала, что при этом изготавливать самостоятельно все детали для беспилотников в РФ еще не могут. Поэтому Россия получает необходимые комплектующие, готовые к сборке, в частности, от Ирана.