У Росії розширюють завод дронів "Алабуга": збільшать виробництво на майже 80%

У російському Татарстані розширюють завод "Алабуга-Волокно", де виготовляють ударні безпілотники та їхні компоненти. Частину потужностей, імовірно, переносять під землю.

Як пише Dilo, про це повідомляє Politico з посиланням на російські документи.

Згідно з документами, до 2029 року завод "Алабуга-Волокно" планує щороку виробляти додатково 500 тонн аерокосмічного вуглецевого волокна військового призначення.

За оцінками експертів, збільшення таких виробничих потужностей може забезпечити щорічний випуск додаткових 28 тисяч реактивних безпілотників, які Росія використовує для атак на українські міста. Наразі Росія здатна виробляти понад 36 тисяч дронів-камікадзе типу "Шахед"/"Герань" на рік.

На супутникових знімках території "Алабуги" видно, що росіяни позначили область, яку хочуть розширити, а також розчистили зелені зони.

Знімки території «Алабуги» із супутника. Зліва — травень 2026 року, справа — липень 2026 року. Фото: Ukrainian Security and Cooperation Centre

У документах компанії "Росатом" ідеться, що ключовими причинами розширення території заводу є "імпортне заміщення продуктів подвійного призначення" та "задоволення попиту російських стратегічних секторів на вуглецеве волокно".

Тим часом український OSINT-проєкт Dnipro Osint писав, що росіяни будують на території "Алабуги" підземні цехи — там уже побудовано близько 42 тисяч м² простору.

Як зазначає видання, завод "Алабуга-Волокно" перебуває під санкціями Великої Британії, США та низки інших західних країн. Цей завод є ключовою ланкою в ланцюжку поставок російського військово-промислового комплексу. Раніше цього року завод уже отримав партію хімічних компонентів для виробництва вуглеволокна (вагою 46 тонн) від китайської державної корпорації.

Завод з виробництва дронів у Татарстані

Росіяни побудували завод з виробництва вдосконалених іранських дронів-камікадзе у спеціальній економічній зоні "Алабуга" в російському Татарстані. Виготовленими безпілотниками РФ атакує українські міста.

Українська розвідка повідомляла, що при цьому, виготовляти самостійно всі деталі для безпілотників у РФ ще не можуть. Тому Росія отримує необхідні комплектуючі, які готові до збірки, зокрема, від Ірану.