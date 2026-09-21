Російський аналог Starlink: Росія зможе керувати "шахедами" та ракетами онлайн через супутники

Росія може допрацювати та використати супутникові системи "Рассвет" для онлайн-керування безпілотниками та ракетами.

Як пише Dilo, про це заявив радник президента з питань розвитку технологічних напрямків оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов.

За його словами, невдалі спроби Росії вивести на орбіту супутники "Рассвет" не варто сприймати як остаточну невдачу проєкту. РФ може доопрацювати ракетні двигуни та продовжити розгортання супутникового угруповання.

"Росія – це космічна держава, і цілком імовірно, що якась ракета "Ангара" одним запуском "неочікувано" виведе на орбіту половину супутникового угруповання "Рассвет"", – припустив Флеш.

Він додав, що це дасть Росії можливість керувати "шахедами" та ракетами в режимі онлайн, використовуючи супутники.

"Це буде величезна проблема для нас. Ні, це навіть не проблема, це буде маленька катастрофа. Зараз ми маємо проблему з РЕБ проти МЕШ. Рік ніхто не займався цим питанням. Потім так само буде з "Рассветом"", – наголосив Флеш.

Він зазначив, що до моменту, коли Росія виведе свої супутники системи "Рассвет", Україна вже повинна розробити засоби протидії. За його словами, йдеться про відповідні засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ):

"Цим РЕБ мають вже бути закриті всі ключові об’єкти інфраструктури. Все це не буде дешево і швидко".

Російські супутники системи "Рассвет": що відомо

Російська компанія Бюро 1440 вивела на орбіту другу групу супутників зв’язку для проєкту "Рассвет", який вважають російським аналогом Starlink.

Втім, у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 31 серпня зазначалося, що ця група не змогла піднятися на потрібну висоту в космосі.

Аналітики посилаючись на дані супутникового трекера N2YO, повідомляли, що другу партію із 16 супутників "Рассвет" було запущено 19 липня. Станом на 31 серпня жоден із них не досяг запланованої робочої висоти 550 кілометрів.

З першої партії, запущеної 24 березня, на потрібну висоту вийшли 12 із 16 апаратів, вказали експерти.

Зауважимо, Росія втратила доступ до зв’язку Starlink, внаслідок чого зробила ставку на власну систему "Рассвет".

Відключення від Starlink для армії РФ викликало не стільки фінансові складнощі, скільки втрату гнучкості та швидкості управління.