Україна вирішує з Ілоном Маском проблему використання Starlink на російських дронах – Федоров

Міноборони разом з компанією SpaceX Ілона Маска уже вирішує проблему використання Starlink на російських БпЛА.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра оборони Михайла Федорова.

За його словами, через кілька годин після появи російських дронів зі зв’язком Starlink над українськими містами команда Міноборони оперативно звʼязалася з компанією SpaceX та запропонувала шляхи розв’язання цієї проблеми.

Федоров подякував президентці SpaceX Гвінн Шотвелл та особисто Ілону Маску за швидку реакцію і початок роботи над вирішенням ситуації.

"Рішення Ілона Маска терміново увімкнути Starlink і направити першу партію терміналів в Україну на початку повномасштабного вторгнення стало критично важливим для стійкості нашої держави", - зауважив Федоров.

Він наголосив, що західні технології мають і надалі допомагати демократичному світу та захищати цивільне населення, а не використовуватися для терору й знищення мирних міст.

Росіяни почали застосовувати "шахеди" зі Starlink

24 січня російські військові завдали удару дронами по вертольотах біля Кропивницького, застосувавши "шахеди", керовані через Starlink, заявив Сергій (Флеш) Бескрестнов, який став радником міністра оборони Михайла Федорова.

Він також зазначив, що ці "шахеди" на ручному управлінні летіли майже над землею, щоб їх не бачили радіолокаційні станції.

Після звіту Інституту вивчення війни (ISW), у якому вказано, що російські війська дедалі частіше використовують супутникові системи Starlink для збільшення дальності безпілотників БМ-35 задля ударів по Україні, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав Ілона Маска зупинити це.

У відповідь мільярдер назвав главу МЗС Польщі Сікорського "імбецилом".

"Цей пускающий слини імбецил навіть не усвідомлює, що Starlink - це основа військового зв'язку України", - написав Маск.

Як термінали Starlink надходять до РФ

Попри західні санкції, термінали Starlink постачають до Росії черех схеми паралельного імпорту з використанням третіх країн, йдеться у розслідуванні InformNapalm.

Відомо, що два роки тому Росія експериментально почала оснащувати дрони супутниковими системами Starlink, з метою обходу українських систем радіоелектронної боротьби.

Попри те, що офіційно Ілон Маск стверджував, що SpaceX "прямо чи опосередковано" не продає термінали Starlink Росії, однак оснащення продовжували надходити через схеми паралельного імпорту, обходячи заборону на прямі поставки.

У 2024 році повідомлялося, що Пентагон та компанія SpaceX Ілона Маска у співпраці з українським урядом припинили несанкціоноване використання російськими військовими терміналів Starlink для забезпечення супутникового інтернету на полі бою.

Про Starlink

Starlink — це глобальна супутникова інтернет-система, створена компанією SpaceX, що належить Ілону Маску.

Її головна мета — забезпечити високошвидкісний інтернет у будь-якій точці світу, особливо в тих регіонах, де відсутнє традиційне покриття або розвинена інфраструктура.

Станом на 2026 рік Starlink широко використовується у багатьох країнах, зокрема в Україні, де ця технологія стала життєво важливою для підтримки зв’язку в умовах війни та пошкодженої мережі.

Однак наразі в Україні доступні кілька альтернатив сервісу Starlink: британська OneWeb та французська Eutelsat (які об’єднали свої зусилля); шведська Satcube; американські AST SpaceMobile та Hughes Network Systems.