Маск відкрив безкоштовний доступ до Starlink в Ірані на тлі масових протестів

Компанія SpaceX Ілона Маска скасувала абонентську плату за супутниковий інтернет Starlink в Ірані. Це рішення було прийняте на тлі масових протестів, що охопили країну, та багатоденного блокування інтернету з боку іранського уряду.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Цифрова зброя

За словами Ахмада Ахмадіана, виконавчого директора американської групи Holistic Resilience, власники терміналів в Ірані тепер можуть користуватися послугами мережі абсолютно безкоштовно.

Інформацію про запровадження вільного доступу також підтвердило джерело всередині SpaceX, хоча офіційної заяви від компанії поки не було.

Ситуація в Ірані загострилася минулого тижня: сотні тисяч людей вийшли на вулиці з вимогою відставки верховного лідера аятоли Алі Хаменеї. Активісти повідомляють про тисячі можливих жертв за два тижні запеклих сутичок.

Роль Трампа

Президент США Дональд Трамп активно закликав іранців продовжувати протести та пообіцяв допомогу у відновленні зв’язку.

Starlink вже неодноразово ставав інструментом геополітичного впливу Маска та уряду США.

Аналогічні кроки з надання безкоштовного інтернету раніше були зроблені для підтримки України після російського вторгнення, а також для громадян Венесуели після повалення режиму Мадуро.

Ризики для користувачів

Попри те, що обладнання Starlink офіційно заборонене в Ірані, у країні вже працює понад 50 000 терміналів, ввезених контрабандою. Проте користування ними залишається вкрай небезпечним.

За даними правозахисних груп, іранські військові намагаються глушити сигнал і активно розшукують користувачів.

Державне телебачення Ірану вже відзвітувало про вилучення «великої партії обладнання для шпигунства», серед якого були помічені характерні супутникові тарілки SpaceX.

Нагадаємо, раніше Трамп оголосив про запровадження 25% мита для країн, які ведуть бізнес з Іраном. В країні з початку нового року тривають масові протести з вимогами зміни режиму. Сотні тисяч людей вийшли на вулиці Тегерана та десятків інших міст, попри жорстоку відповідь влади: вже вбито понад 500 протестувальників і заарештовано близько 10 тисяч.

Зеленський про протести в Ірані

Президент України Володимир Зеленський опублікував на своїй сторінці в соцмережі X допис,в якому закликав світових лідерів та міжнародні організації вже зараз підтримати іранський народ у боротьбі з режимом аятоли Алі Хаменеї.

"І кожна порядна людина на цій планеті щиро бажає, щоб народ Ірану нарешті звільнився від нинішнього режиму, який приніс стільки зла Україні та іншим країнам", — підкреслив Зеленський.