Маск открыл бесплатный доступ к Starlink в Иране на фоне массовых протестов

Компания SpaceX Илона Маска отменила абонентскую плату за спутниковый интернет Starlink в Иране. Это решение было принято на фоне охвативших страну массовых протестов и многодневной блокировки интернета со стороны иранского правительства.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Цифровое оружие

По словам Ахмада Ахмадиана, исполнительного директора американской группы Holistic Resilience, владельцы терминалов в Иране теперь могут воспользоваться услугами сети абсолютно бесплатно.

Информацию о введении свободного доступа также подтвердил источник внутри SpaceX, хотя официального заявления от компании пока не было.

Ситуация в Иране накалилась на прошлой неделе: сотни тысяч человек вышли на улицы с требованием отставки верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Активисты сообщают о тысячах возможных жертв за две недели ожесточенных стычек.

Роль Трампа

Президент США Дональд Трамп активно призвал иранцев продолжать протесты и пообещал помощь в возобновлении связи.

Starlink уже не раз становился инструментом геополитического влияния Маска и правительства США.

Аналогичные шаги по предоставлению бесплатного интернета были предприняты для поддержки Украины после российского вторжения, а также для граждан Венесуэлы после свержения режима Мадуро.

Риски для пользователей

Несмотря на то, что оборудование Starlink официально запрещено в Иране, в стране уже работает более 50 000 терминалов, ввезенных контрабандой. Однако пользование ими остается очень опасным.

По данным правозащитных групп, иранские военные пытаются глушить сигнал и активно разыскивают пользователей.

Государственное телевидение Ирана уже отчиталось об изъятии «большой партии шпионажного оборудования», среди которого были замечены характерные спутниковые тарелки SpaceX.

Напомним, ранее Трамп объявил о введении 25% пошлины для стран, ведущих бизнес с Ираном. В стране с начала нового года продолжаются массовые протесты с требованиями смены режима. Сотни тысяч человек вышли на улицы Тегерана и десятки других городов, несмотря на жестокий ответ властей: уже убито более 500 протестующих и арестовано около 10 тысяч.

Зеленский о протестах в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в соцсети X сообщение, в котором призвал мировых лидеров и международные организации уже сейчас поддержать иранский народ в борьбе с режимом аятоллы Али Хаменеи.

"И каждый порядочный человек на этой планете искренне желает, чтобы народ Ирана наконец-то освободился от нынешнего режима, который принес столько зла Украине и другим странам", - подчеркнул Зеленский.