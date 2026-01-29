Украина решает с Илоном Маском проблему использования Starlink на российских дронах – Федоров

Минобороны вместе с компанией SpaceX Илона Маска уже решает проблему использования Starlink на российских БПЛА.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра обороны Михаила Федорова.

По его словам, через несколько часов после появления российских дронов со связью Starlink над украинскими городами команда Минобороны оперативно связалась с компанией SpaceX и предложила пути решения этой проблемы.

Федоров поблагодарил президентку SpaceX Гвинн Шотвелл и лично Илона Маска за скорую реакцию и начало работы над разрешением ситуации.

"Решение Илона Маска срочно включить Starlink и направить первую партию терминалов в Украину в начале полномасштабного вторжения стало критически важным для устойчивости нашего государства", – отметил Федоров.

Он отметил, что западные технологии должны и дальше помогать демократическому миру и защищать гражданское население, а не использоваться для террора и уничтожения мирных городов.

Россияне начали применять "шахеды" из Starlink

24 января российские военные нанесли удар дронами по вертолетам возле Кропивницкого, применив "шахеды", управляемые через Starlink, заявил Сергей (Флэш) Бескрестнов, ставший советником министра обороны Михаила Федорова.

Он также отметил, что эти "шахеды" на ручном управлении летели почти над землей, чтобы их не видели радиолокационные станции.

После отчета Института изучения войны (ISW), в котором указано, что российские войска все чаще используют спутниковые системы Starlink для увеличения дальности беспилотников БМ-35 для ударов по Украине, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Илона Маска остановить это.

В ответ миллиардер назвал главу МИД Польши Сикорского "имбецилом".

"Этот пускающий слюны имбецил даже не отдает себе отчет, что Starlink - это основа военной связи Украины", - написал Маск.

Как терминалы Starlink поступают в РФ

Несмотря на западные санкции, терминалы Starlink поставляют в Россию черех схемы параллельного импорта с использованием третьих стран . в расследовании InformNapalm.

Известно, что два года назад Россия экспериментально начала оснащать дроны спутниковыми системами Starlink с целью обхода украинских систем радиоэлектронной борьбы.

Несмотря на то, что официально Илон Маск утверждал, что SpaceX "прямо или косвенно" не продает терминалы Starlink России, однако оснастки продолжали поступать через схемы параллельного импорта, обходя запрет на прямые поставки.

В 2024 году сообщалось, что Пентагон и компания SpaceX Илона Маска в сотрудничестве с украинским правительством прекратили несанкционированное использование российскими военными терминалов Starlink для обеспечения спутникового интернета в поле боя.

О Starlink

Starlink – это глобальная спутниковая интернет-система, созданная компанией SpaceX, принадлежащей Илону Маску.

Ее главная цель – обеспечить высокоскоростной интернет в любой точке мира, особенно в тех регионах, где отсутствует традиционное покрытие или развитая инфраструктура.

По состоянию на 2026 год, Starlink широко используется во многих странах, в частности в Украине, где эта технология стала жизненно важной для поддержания связи в условиях войны и поврежденной сети.

Однако в настоящее время в Украине доступны несколько альтернатив сервиса Starlink: британская OneWeb и французская Eutelsat (объединившие свои усилия); шведский Satcube; американские AST SpaceMobile и Hughes Network Systems.