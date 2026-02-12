Без Starlink росіяни втрачають швидкість та гнучкість реагування — начальник ППО 3-го Армійського корпусу

Відключення від Starlink для армії РФ викликає не стільки фінансові складнощі, скільки втрату гнучкості та швидкості управління. Про це у коментарі Delo.ua розповів Віталій Самойленко, начальник протиповітряної оборони Третього армійського корпусу.

Він зазначає, що російські війська не покладаються на один тип зв’язку і будують комбіновану систему. Зокрема, вони використовують власні військові супутникові платформи, залучають комерційні глобальні сервіси супутникового зв’язку, а також активно застосовують класичні військові засоби — радіорелейні станції, польові кабельні мережі та ретранслятори.

"На тимчасово окупованих територіях вони додатково використовують інфраструктуру цивільних мобільних операторів", — пояснює Самойленко.

Starlink як критична інфраструктура поля бою

Водночас він додає, що жодна з цих альтернатив не забезпечує одночасно масовість, мобільність та швидкість розгортання, які дають сучасні низькоорбітальні супутникові системи.

За його словами, саме ця комбінація характеристик сьогодні є ключовою для ведення сучасної війни.

"Системи типу Starlink дозволяють дуже швидко розгортати канали зв’язку без прив’язки до стаціонарної інфраструктури, забезпечують передачу великих обсягів інформації, насамперед відеоданих з безпілотних систем, і дозволяють підтримувати управління мобільними підрозділами у режимі реального часу", — підкреслює Віталій Самойленко.

Мобільність і швидкість проти громіздких систем

Начальник ППО 3-го Армійського корпус уточнює, що в сучасній війні швидкість передачі інформації напряму впливає на ефективність застосування сил і засобів. Тому, на його думку, втрата таких можливостей суттєво ускладнює бойове управління навіть за наявності альтернативних каналів зв’язку.

"Класичні супутникові комплекси передбачають застосування більш дорогого обладнання, потребують висококваліфікованого персоналу та значно більшого часу для розгортання", — підкреслює Самойленко.

Також він додає, що суттєво зростає навантаження на логістичне забезпечення і технічне обслуговування. Масові супутникові рішення дозволяють будувати систему зв’язку внаслідок великої кількості відносно простих терміналів.

"Традиційні системи базуються на меншій кількості складних вузлів, що знижує гнучкість і швидкість реагування. Це безпосередньо впливає на ефективність застосування безпілотних комплексів, артилерії та систем розвідки", — зауважує військовий.

Відео з дронів і управління в реальному часі

При цьому Віталій Самойленко спростовує твердження начебто Starlink забезпечує лише близько 10% зв’язку російської армії. За його словами, оцінювати військовий зв’язок лише за відсотком каналів — некоректно з погляду реального бойового управління.

"Навіть якщо подібні системи формально займають невелику частку загальної структури зв’язку, вони можуть забезпечувати передачу найбільш критичної інформації", — наголошує начальник протиповітряної оборони Третього армійського корпусу.

За його словами, йдеться передусім про відеодані з розвідувальних та ударних безпілотних систем, координацію застосування високоточної зброї, управління мобільними групами та резервні канали управління.

"Саме ці напрямки сьогодні визначають темп бойових дій. Тому реальний вплив таких технологій значно більший, ніж можуть показувати формальні статистичні оцінки", — резюмує Віталій Самойленко.

