Без Starlink россияне теряют скорость и гибкость реагирования — начальник ПВО 3-го Армейского корпуса

Отключение от Starlink для армии РФ вызывает не столько финансовые затруднения, сколько потерю гибкости и скорости управления. Об этом в комментарии Delo.ua рассказал Виталий Самойленко, начальник противовоздушной обороны Третьего армейского корпуса.

Он отмечает, что российские войска не полагаются на один тип связи и строят комбинированную систему. В частности, они используют свои военные спутниковые платформы, привлекают коммерческие глобальные сервисы спутниковой связи, а также активно применяют классические военные средства — радиорелейные станции, полевые кабельные сети и ретрансляторы.

"На временно оккупированных территориях они дополнительно используют инфраструктуру гражданских мобильных операторов", — объясняет Самойленко.

Starlink как критическая инфраструктура поля боя

В то же время, он добавляет, что ни одна из этих альтернатив не обеспечивает одновременно массовость, мобильность и скорость развертывания, которые дают современные низкоорбитальные спутниковые системы.

По его словам, именно эта комбинация характеристик сегодня является ключевой для ведения современной войны.

"Системы типа Starlink позволяют очень быстро развертывать каналы связи без привязки к стационарной инфраструктуре, обеспечивают передачу больших объемов информации, в первую очередь видеоданных из беспилотных систем, и позволяют поддерживать управление мобильными подразделениями в режиме реального времени", — подчеркивает Виталий Самойленко.

Мобильность и скорость против громоздких систем

Начальник ПВО 3-го Армейского корпуса уточняет, что в современной войне скорость передачи информации напрямую влияет на эффективность применения сил и средств. Поэтому, по его мнению, утрата таких возможностей существенно усложняет боевое управление даже при наличии альтернативных каналов связи.

"Классические спутниковые комплексы предусматривают применение более дорогостоящего оборудования, нуждаются в высококвалифицированном персонале и значительно большем времени для развертывания", — указывает Самойленко.

Также он добавляет, что значительно возрастает нагрузка на логистическое обеспечение и техническое обслуживание. Массовые спутниковые решения позволяют строить систему связи в результате большого количества относительно простых терминалов.

"Традиционные системы базируются на меньшем количестве сложных узлов, что снижает гибкость и скорость реагирования. Это оказывает непосредственное влияние на эффективность применения беспилотных комплексов, артиллерии и систем разведки", — отмечает военный.

Видео с дронов и управления в реальном времени

При этом Виталий Самойленко опровергает утверждение, что Starlink обеспечивает лишь около 10% связи российской армии. По его словам, оценивать военную связь только по проценту каналов некорректно с точки зрения реального боевого управления.

"Даже если подобные системы формально занимают небольшую часть общей структуры связи, они могут обеспечивать передачу наиболее критической информации", — отмечает начальник противовоздушной обороны Третьего армейского корпуса.

По его словам, речь идет прежде всего о видеоданных из разведывательных и ударных беспилотных систем, координации применения высокоточного оружия, управлении мобильными группами и резервных каналах управления.

"Именно эти направления сегодня определяют темп боевых действий. Поэтому реальное влияние таких технологий значительно больше, чем могут показывать формальные статистические оценки", — резюмирует Виталий Самойленко.

