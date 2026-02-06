Starlink переходит на whitelist: как добавить свой терминал в белый список

Чтобы Starlink стабильно работал в Украине и не использовался врагом, государство внедряет whitelist-режим для терминалов. Неверифицированные устройства будут отключены, поэтому пользователям необходимо подтвердить, что терминал принадлежит им.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Дію".

Верификация одноразовая и производится онлайн через портал "Дія". Пользователям понадобятся данные терминала и номер аккаунта Starlink. Заявление подписывается КЭПом и автоматически передается в Минцифры. После проверки терминалы будут добавлены в белый список.

Для юридических лиц действует ограничение до 10 терминалов, а для критически важных предприятий предел отсутствует. Процедура касается физических лиц, ФЛП и компаний.

Для сил обороны предусмотрен отдельный защищенный алгоритм. Услуга уже доступна для юридических лиц на портале "Дія", а для ФЛП и физических лиц – в ЦНАП.

Заметим, первая группа устройств, попавших в "белый список", уже работает, а сам список обновляется раз в сутки.