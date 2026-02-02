Авторизация Starlink: верификация будет проходить в ЦНАПах, "Дії" и DELTA

На территории Украины будут работать только проверенные терминалы Starlink, верифицировать которые можно будет в ЦНАПах, на портале "Дія", а для военных через систему DELTA.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.

Он рассказал, что в ответ на то, что Россия использует дроны из Starlink, правительство приняло постановление о введении "белого списка" для терминалов. Вскоре в Украине будут работать только зарегистрированные терминалы, другие будут выключены.

Министр обещает, что процесс регистрации Starlink для украинцев будет "максимально простым". Это можно будет бесплатно сделать в ЦНАПе, для бизнеса - на портале "Дія", а для военных - с помощью отдельного защищенного канала через DELTA.

"Также вам не нужно ставить собственные терминалы на баланс воинской части или передавать данные учетных записей - только обезопасить свой терминал от блокировки, внеся его в "белый список"", - отмечает Федоров.

Россияне начали применять "шахеды" из Starlink

Напомним, СМИ сообщали, что российские войска все чаще применяют американские системы Starlink на ударных дронах для преодоления украинских средств радиоэлектронной борьбы и повышения эффективности и точности атак.

После отчета Института изучения войны (ISW), в котором указано, что российские войска все чаще используют спутниковые системы Starlink для увеличения дальности беспилотников БМ-35 для ударов по Украине, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Илона Маска остановить это.

В ответ миллиардер назвал главу МИД Польши Сикорского "имбецилом".

"Этот пускающий слюны имбецил даже не отдает себе отчет, что Starlink - это основа военной связи Украины", - написал Маск.

Михаил Федоров заявил, что Минобороны связалось с компанией SpaceX и предложило "пути решения этой проблемы".

Илон Маск в ответ сообщил, что меры по отключению спутниковой связи Starlink на российских скоростных дронах сработали.

"Похоже, что шаги, которые мы предприняли, чтобы остановить несанкционированное использование Starlink Россией, сработали. Сообщите нам, нужно ли предпринять еще", — написал Моск.

О Starlink

Starlink – это глобальная спутниковая интернет-система, созданная компанией SpaceX, принадлежащей Илону Маску.

Ее главная цель – обеспечить высокоскоростной интернет в любой точке мира, особенно в тех регионах, где отсутствует традиционное покрытие или развитая инфраструктура.

По состоянию на 2026 год, Starlink широко используется во многих странах, в частности в Украине, где эта технология стала жизненно важной для поддержания связи в условиях войны и поврежденной сети.

Однако в Украине доступно несколько альтернатив сервису Starlink: британская OneWeb и французская Eutelsat (объединившие свои усилия); шведский Satcube; американские AST SpaceMobile и Hughes Network Systems.