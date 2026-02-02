Авторизація Starlink: верифікація відбуватиметься в ЦНАПах, "Дії" та DELTA

На території України працюватимуть лише перевірені термінали Starlink, верифікувати які можна буде в ЦНАПах, на порталі "Дія", а для військових — через систему DELTA.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

Він розповів, що у відповідь на те, що Росія використовує дрони зі Starlink, уряд ухвалив постанову про впровадження "білого списку" для терміналів. Тож незабаром в Україні працюватимуть лише зареєстровані термінали, інші буде вимкнено.

Міністр обіцяє, що процес реєстрації Starlink для українців буде "максимально простим". Це можна буде безплатно зробити в ЦНАПі, для бізнесу — на порталі "Дія", а для військових — за допомогою окремого захищеного каналу через DELTA.

"Також вам не треба ставити власні термінали на баланс військової частини чи передавати дані облікових записів — лише убезпечити свій термінал від блокування, внісши його в "білий список"", — наголошує Федоров.

Росіяни почали застосовувати "шахеди" зі Starlink

Нагадаємо, медіа повідомляли, що російські війська дедалі частіше застосовують американські системи Starlink на ударних дронах для подолання українських засобів радіоелектронної боротьби і підвищення ефективності й точності атак.

Після звіту Інституту вивчення війни (ISW), у якому вказано, що російські війська дедалі частіше використовують супутникові системи Starlink для збільшення дальності безпілотників БМ-35 задля ударів по Україні, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав Ілона Маска зупинити це.

У відповідь мільярдер назвав главу МЗС Польщі Сікорського "імбецилом".

"Цей пускающий слини імбецил навіть не усвідомлює, що Starlink - це основа військового зв'язку України", - написав Маск.

Михайло Федоров заявив, що Міноборони звʼязалося з компанією SpaceX і запропонувало "шляхи розв’язання цієї проблеми".

Ілон Маск у відповідь повідомив, що заходи щодо відключення супутникового зв’язку Starlink на російських швидкісних дронах спрацювали.

"Схоже, що кроки, які ми вжили, щоб зупинити несанкціоноване використання Starlink Росією, спрацювали. Повідомте нас, чи потрібно зробити ще", — написав Маск.

Про Starlink

Starlink — це глобальна супутникова інтернет-система, створена компанією SpaceX, що належить Ілону Маску.

Її головна мета — забезпечити високошвидкісний інтернет у будь-якій точці світу, особливо в тих регіонах, де відсутнє традиційне покриття або розвинена інфраструктура.

Станом на 2026 рік Starlink широко використовується у багатьох країнах, зокрема в Україні, де ця технологія стала життєво важливою для підтримки зв’язку в умовах війни та пошкодженої мережі.

Однак наразі в Україні доступні кілька альтернатив сервісу Starlink: британська OneWeb та французська Eutelsat (які об’єднали свої зусилля); шведська Satcube; американські AST SpaceMobile та Hughes Network Systems.