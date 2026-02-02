В Україні запровадять авторизацію Starlink: неверифіковані термінали відключать

В Україні запровадять систему, яка дозволить працювати на території країни лише авторизованим терміналам Starlink.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

"Україна спільно зі Starlink вже здійснили перші кроки, які дали швидкий результат в боротьбі з російськими дронами. Наступний крок – упровадження системи, яка дасть змогу працювати на території України лише авторизованим терміналам", - зазначив міністр.

Він підкреслив, що найближчими днями буде опубліковано інструкції для українських користувачів щодо реєстрації Starlink для верифікації.

"Неверифіковані термінали буде відключено", - наголосив Федоров.

За його словами, процес реєстрації буде простим, швидким і зручним для користувачів.

Росіяни почали застосовувати "шахеди" зі Starlink

Нагадаємо, медіа повідомляли, що російські війська дедалі частіше застосовують американські системи Starlink на ударних дронах для подолання українських засобів радіоелектронної боротьби і підвищення ефективності й точності атак.

Після звіту Інституту вивчення війни (ISW), у якому вказано, що російські війська дедалі частіше використовують супутникові системи Starlink для збільшення дальності безпілотників БМ-35 задля ударів по Україні, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав Ілона Маска зупинити це.

У відповідь мільярдер назвав главу МЗС Польщі Сікорського "імбецилом".

"Цей пускающий слини імбецил навіть не усвідомлює, що Starlink - це основа військового зв'язку України", - написав Маск.

Михайло Федоров заявив, що Міноборони звʼязалося з компанією SpaceX і запропонувало "шляхи розв’язання цієї проблеми".

Ілон Маск у відповідь повідомив, що заходи щодо відключення супутникового зв’язку Starlink на російських швидкісних дронах спрацювали.

"Схоже, що кроки, які ми вжили, щоб зупинити несанкціоноване використання Starlink Росією, спрацювали. Повідомте нас, чи потрібно зробити ще", — написав Маск.

Як термінали Starlink надходять до РФ

Попри західні санкції, термінали Starlink постачають до Росії черех схеми паралельного імпорту з використанням третіх країн, йдеться у розслідуванні InformNapalm.

Відомо, що два роки тому Росія експериментально почала оснащувати дрони супутниковими системами Starlink, з метою обходу українських систем радіоелектронної боротьби.

Попри те, що офіційно Ілон Маск стверджував, що SpaceX "прямо чи опосередковано" не продає термінали Starlink Росії, однак оснащення продовжували надходити через схеми паралельного імпорту, обходячи заборону на прямі поставки.

У 2024 році повідомлялося, що Пентагон та компанія SpaceX Ілона Маска у співпраці з українським урядом припинили несанкціоноване використання російськими військовими терміналів Starlink для забезпечення супутникового інтернету на полі бою.

Про Starlink

Starlink — це глобальна супутникова інтернет-система, створена компанією SpaceX, що належить Ілону Маску.

Її головна мета — забезпечити високошвидкісний інтернет у будь-якій точці світу, особливо в тих регіонах, де відсутнє традиційне покриття або розвинена інфраструктура.

Станом на 2026 рік Starlink широко використовується у багатьох країнах, зокрема в Україні, де ця технологія стала життєво важливою для підтримки зв’язку в умовах війни та пошкодженої мережі.

Однак наразі в Україні доступні кілька альтернатив сервісу Starlink: британська OneWeb та французська Eutelsat (які об’єднали свої зусилля); шведська Satcube; американські AST SpaceMobile та Hughes Network Systems.