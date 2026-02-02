В Украине введут авторизацию Starlink: неверифицированные терминалы отключат

В Украине внедрят систему, которая позволит работать на территории страны только авторизованным терминалам Starlink.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил Министр обороны Украины Михаил Федоров.

"Украина совместно со Starlink уже предприняла первые шаги, которые дали быстрый результат в борьбе с российскими дронами. Следующий шаг – внедрение системы, которая позволит работать на территории Украины только авторизованным терминалам", - отметил министр.

Он подчеркнул, что в ближайшие дни будут опубликованы инструкции для украинских пользователей по регистрации Starlink для верификации.

"Неверифицированные терминалы будут отключены", - подчеркнул Федоров.

По его словам, процесс регистрации будет простым, быстрым и удобным для пользователей.

Россияне начали применять "шахеды" из Starlink

Напомним, СМИ сообщали, что российские войска все чаще применяют американские системы Starlink на ударных дронах для преодоления украинских средств радиоэлектронной борьбы и повышения эффективности и точности атак.

После отчета Института изучения войны (ISW), в котором указано, что российские войска все чаще используют спутниковые системы Starlink для увеличения дальности беспилотников БМ-35 для ударов по Украине, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Илона Маска остановить это.

В ответ миллиардер назвал главу МИД Польши Сикорского "имбецилом".

"Этот пускающий слюны имбецил даже не отдает себе отчет, что Starlink - это основа военной связи Украины", - написал Маск.

Михаил Федоров заявил, что Минобороны связалось с компанией SpaceX и предложило "пути решения этой проблемы".

Илон Маск в ответ сообщил, что меры по отключению спутниковой связи Starlink на российских скоростных дронах сработали.

"Похоже, что шаги, которые мы предприняли, чтобы остановить несанкционированное использование Starlink Россией, сработали. Сообщите нам, нужно ли предпринять еще", - написал Маск.

Как терминалы Starlink поступают в РФ

Несмотря на западные санкции, терминалы Starlink поставляют в Россию черех схемы параллельного импорта с использованием третьих стран . в расследовании InformNapalm.

Известно, что два года назад Россия экспериментально начала оснащать дроны спутниковыми системами Starlink с целью обхода украинских систем радиоэлектронной борьбы.

Несмотря на то, что официально Илон Маск утверждал, что SpaceX "прямо или косвенно" не продает терминалы Starlink России, однако оснастки продолжали поступать через схемы параллельного импорта, обходя запрет на прямые поставки.

В 2024 году сообщалось, что Пентагон и компания SpaceX Илона Маска в сотрудничестве с украинским правительством прекратили несанкционированное использование российскими военными терминалов Starlink для обеспечения спутникового интернета в поле боя.

О Starlink

Starlink – это глобальная спутниковая интернет-система, созданная компанией SpaceX, принадлежащей Илону Маску.

Ее главная цель – обеспечить высокоскоростной интернет в любой точке мира, особенно в тех регионах, где отсутствует традиционное покрытие или развитая инфраструктура.

По состоянию на 2026 год, Starlink широко используется во многих странах, в частности в Украине, где эта технология стала жизненно важной для поддержания связи в условиях войны и поврежденной сети.

Однако в Украине доступно несколько альтернатив сервису Starlink: британская OneWeb и французская Eutelsat (объединившие свои усилия); шведский Satcube; американские AST SpaceMobile и Hughes Network Systems.