Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,17

--0,02

EUR

51,04

+0,08

Готівковий курс:

USD

43,18

43,05

EUR

51,25

51,06

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Верифікація терміналів: "білі списки" Starlink оновлюють раз на добу

Starlink
Внесені в "білий список" Starlink працюють. / Вікіпедія

Міноборони продовжує верифікувати термінали Starlink. Перша група пристроїв, що потрапили до "білого списку", уже працює, а сам перелік оновлюється раз на добу.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба оборонного відомства.

Якщо Starlink ще не працює

Оскільки процес верифікації Starlink охоплює велику кількість пристроїв, системі потрібен час на обробку даних. Команда технічних фахівців уже працює над тим, щоб у найближчому майбутньому верифікація проходила в режимі реального часу.

"Якщо ви подали свій термінал на реєстрацію, але він ще не працює — варто зачекати. Це дуже масштабний процес, який потребує часу", — зазначили в Міноборони.

Команда технічних фахівців уже працює над тим, щоб у найближчому майбутньому верифікація проходила в режимі реального часу.

Процедура верифікації залежить від того, хто є власником термінала:

  • для цивільних осіб — необхідно звернутися до найближчого ЦНАПу для внесення даних про ваш пристрій; 
  • для юридичних осіб — уже зовсім скоро з’явиться можливість зареєструвати термінал онлайн через портал "Дія". Послуга перебуває на етапі запуску.

У Міноборони підкреслили, що швидка реєстрація терміналів на фронті — це запорука безперервного зв’язку в критичних умовах, тому відомство дякує командирам за оперативність. Команда українських фахівців разом із партнерами цілодобово відпрацьовує кожен окремий кейс, щоб ніхто не залишився без інтернету. А термінали росіян уже заблоковано.

Нагадаємо, Україна впроваджує систему верифікації Starlink (whitelist), щоб заблокувати використання терміналів ворогом. Фізичні особи та бізнес мають подати дані про свої пристрої, інакше непідтверджені термінали будуть відключені.

Автор:
Тетяна Ковальчук