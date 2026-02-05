Верифікація терміналів: "білі списки" Starlink оновлюють раз на добу

Міноборони продовжує верифікувати термінали Starlink. Перша група пристроїв, що потрапили до "білого списку", уже працює, а сам перелік оновлюється раз на добу.

Якщо Starlink ще не працює

Оскільки процес верифікації Starlink охоплює велику кількість пристроїв, системі потрібен час на обробку даних. Команда технічних фахівців уже працює над тим, щоб у найближчому майбутньому верифікація проходила в режимі реального часу.

"Якщо ви подали свій термінал на реєстрацію, але він ще не працює — варто зачекати. Це дуже масштабний процес, який потребує часу", — зазначили в Міноборони.

Процедура верифікації залежить від того, хто є власником термінала:

для цивільних осіб — необхідно звернутися до найближчого ЦНАПу для внесення даних про ваш пристрій;

для юридичних осіб — уже зовсім скоро з’явиться можливість зареєструвати термінал онлайн через портал "Дія". Послуга перебуває на етапі запуску.

У Міноборони підкреслили, що швидка реєстрація терміналів на фронті — це запорука безперервного зв’язку в критичних умовах, тому відомство дякує командирам за оперативність. Команда українських фахівців разом із партнерами цілодобово відпрацьовує кожен окремий кейс, щоб ніхто не залишився без інтернету. А термінали росіян уже заблоковано.

Нагадаємо, Україна впроваджує систему верифікації Starlink (whitelist), щоб заблокувати використання терміналів ворогом. Фізичні особи та бізнес мають подати дані про свої пристрої, інакше непідтверджені термінали будуть відключені.