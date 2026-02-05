Верификация терминалов: "белые списки" Starlink обновляют раз в сутки

Минобороны продолжает верифицировать терминалы Starlink. Первая группа устройств, попавших в "белый список", уже работает, а сам список обновляется раз в сутки.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Если Starlink еще не работает

Поскольку процесс верификации Starlink охватывает множество устройств, системе требуется время на обработку данных. Команда технических специалистов уже работает над тем, чтобы в обозримом будущем верификация проходила в режиме реального времени.

"Если вы подали свой терминал на регистрацию, но он еще не работает - стоит подождать. Это очень масштабный процесс, который требует времени", - отметили в Минобороны.

Процедура верификации зависит от владельца терминала:

для гражданских лиц — необходимо обратиться в ближайший ЦНАП для внесения данных о вашем устройстве;

для юридических лиц уже совсем скоро появится возможность зарегистрировать терминал онлайн через портал "Действие". Услуга находится на этапе запуска.

В Минобороны подчеркнули, что скорая регистрация терминалов на фронте — это залог непрерывной связи в критических условиях, поэтому ведомство благодарит командиров за оперативность. Команда украинских специалистов вместе с партнерами круглосуточно отрабатывает каждый отдельный кейс, чтобы никто не остался без интернета. А терминалы россиян уже заблокированы.

Напомним, Украина внедряет систему верификации Starlink ( whitelist ), чтобы заблокировать использование терминалов врагом. Физические лица и бизнес должны предоставить данные о своих устройствах, в противном случае неподтвержденные терминалы будут отключены.