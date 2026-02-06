Запланована подія 2

В Україні Starlink переходить на whitelist: як додати свій термінал до білого списку

Starlink
В Україні Starlink переходить на whitelist

Щоб Starlink стабільно працював в Україні і не використовувався ворогом, держава впроваджує whitelist-режим для терміналів. Неверифіковані пристрої буде відключено, тому користувачам потрібно підтвердити, що термінал належить їм.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Дію".

Верифікація одноразова і проводиться онлайн через портал "Дія". Користувачам знадобляться дані терміналу та номер облікового запису Starlink. Заява підписується КЕПом і автоматично передається до Мінцифри. Після перевірки термінали додаватимуться до білого списку.

Для юридичних осіб діє обмеження до 10 терміналів, а для критично важливих підприємств ліміт відсутній. Процедура стосується фізичних осіб, ФОП і компаній.

Для Сил оборони передбачений окремий захищений алгоритм. Послуга вже доступна для юридичних осіб на порталі "Дія", а для ФОПів і фізичних осіб – у ЦНАП.

Зауважимо, перша група пристроїв, що потрапили до "білого списку", уже працює, а сам перелік оновлюється раз на добу.

Автор:
Тетяна Гойденко