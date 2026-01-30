Запланована подія 2

Новости
Дата публикации
Читати українською

Почему невозможно закрыть все города РЭБ-системами

Железный купол, ппо, удары по инфраструктуре
В Украине более 10-ти тысяч объектов критической инфраструктуры. Фото: Kvertus

В условиях постоянных ракетных атак российской армии на украинскую инфраструктуру регулярно возникает вопрос: возможно ли в Украине создать систему противовоздушной обороны по аналогии с израильским "Железным куполом". Впрочем, реализации такого сценария мешает ряд значимых факторов.

Об этом в интервью Delo.ua рассказал CEO Kvertus Ярослав Филимонов.

По его словам, сам по себе РЭБ не является универсальным решением. Эффективная защита работает только в комплексе  с ПВО, мобильными огневыми группами, радиотехнической разведкой и другими средствами. Также Филимонов добавляет, что технологии борьбы с дронами быстро меняются и могут потерять актуальность за год или даже меньше.

"Ключевой вопрос  что именно мы защищаем. В Украине более 10 тысяч объектов критической инфраструктуры, и физически и финансово невозможно закрыть их все одновременно",  отмечает он.

Ярослав Филимонов подчеркивает, что в такой ситуации важную роль играет приоритизация, а именно определение, какие объекты и в каких регионах нуждаются в защите в первую очередь.

"Это задача каждого города и области. Сейчас мы работаем с несколькими городами — в частности с Днепром, Николаевом и Львовом — и постепенно расширяем это сотрудничество. Условные "железные купола" над отдельными городами — реальная концепция. Но не над всей Украиной: страна слишком большая, а Израиль в разы меньше по территории", — отмечает CEO Kvertus.

В то же время по качеству РЭБ-систем между Украиной и Россией, по его мнению, есть паритет. РФ имеет преимущество лишь в масштабах благодаря большему финансированию "военной машины".

"По технологичности — в новых разработках мы часто превосходим. Советская школа РЭБ была сильной, и они остаются мощными на дальних дистанциях. В общем, технологически преимущество за Украиной, по количеству — за Россией", — резюмирует Филимонов.

Напомним, что разработчик логистических роботов для фронта планирует удвоить производство в 2026 году.

Автор:
Алик Сахно