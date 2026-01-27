Запланована подія 2

Категория
Новости
Дата публикации
Разработчик логистических роботов для фронта планирует удвоить производство в 2026 году

Overland Defense, наземные роботизированные комплексы
Компания без сверхусилий производит 40 машин в месяц. Фото: Overland Defense

Компания-производитель наземных роботизированных комплексов Overland Defense в 2025 году изготовила около 205 логистических НРК и передала их украинским военным. Уже в 2026 году к серийному производству готовится боевой "Танчик Браунинг", оснащенный пулеметом.

Об этом Delo.ua рассказал CEO Overland Defense Алексей Руднев.

Руднев отметил, что его компания создавала около 35–40 роботизированных платформ в месяц, часть техники военные забирали непосредственно со складов.

"В боевую эксплуатацию уже запущено около 50 единиц  они дооснащены связью и Starlink. Эти машины выполнили более 150 успешных миссий",  рассказал Руднев.

В 2026 году компания планирует глубокую модернизацию платформы, ориентируясь на фидбеки от военных. В частности, Алексей Руднев говорит, что особое внимание уделяется грузоподъемности.

"По техническим характеристикам мы закладывали до 190-200 кг. Но в реальности военные перевозят 350-380 кг. К примеру, 10 снарядов для 152-мм артиллерии - это уже около 250 кг, плюс вода, еда, другое снаряжение",  отмечает CEO Overland Defense.

В то же время улучшенная версия будет стоить примерно на 20% дороже базовой версии. Так, цена стандартного НРК "Танчик" в настоящее время составляет около 400 тыс. грн, в свою очередь стоимость модернизированной версии вырастет до 480 тысяч гривен.

Алексей Руднев подчеркивает, что компания без сверхусилий производит 40 машин в месяц, а благодаря оптимизации оборудования в 2026 году сможет выйти на объем производства в 1000 машин в год (около 80 в месяц).

"Мы отталкиваемся от потребностей Вооруженных сил. Сейчас ориентировочная потребность  около 3 тысяч платформ",  добавил CEO.

Рождение боевого НРК "Танчик Браунинг"

Но главной новацией компании стал боевой наземный дрон "Танчик Браунинг". Теперь Overland Defense работает над двумя его версиями: с турелью под пулемет Browning 12,7 мм и автоматический гранатомет МК19.

"Обе модификации уже прошли внутренние заводские испытания. Следующий этап  кодификация. Рабочее название  "Танчик Браунинг". Ориентировочно уже в феврале новую машину можно будет увидеть "в металле",  сообщил Руднев.

По плану, стоимость боевого наземного роботизированного комплекса будет в два раза больше, чем логистического, то есть около 800 тыс. грн. Однако, какое именно количество "Танчиков Браунинг" сможет в этом году выпустить Overland Defense, Алексей Руднев сказать не может, ведь, по его словам, компания в конце года завершила все контракты с Минобороной, а новые еще не заключили.

"Процесс заключения контрактов с Минобороны "многоуровневый". Каждая воинская часть представляет потребности, Генштаб их собирает, проверяет на полигонах и согласовывает через государственные органы качества. Далее определяются объемы финансирования и распределяются заказы среди производителей", — пояснил Руднев.

Компания также активно работает над сервисом: если платформа испытывает повреждения во время боевого применения, ее за свой счет восстанавливают и внедряют инженерные улучшения. По словам Алексея Руднева, использование наземных роботов в логистике уменьшает потери личного состава в среднем на 36%.

Руднев подчеркнул, что 2025 год стал этапом выстраивания логистики на наземных работах, а 2026 год — время для боевых платформ с турелями.

"Сначала должна появиться надежная, проверенная логистическая платформа, и только после этого на нее целесообразно устанавливать дорогостоящие боевые модули и вооружения. Иначе риски для военных слишком высоки",  подытожил CEO Overland Defense.

Напомним, украинские оборонные компании производят до 2000 дронов-перехватчиков в сутки.

Автор:
Алик Сахно