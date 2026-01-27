Розробник логістичних роботів для фронту планує подвоїть виробництво в 2026 році

Компанія-виробник наземних роботизованих комплексів Overland Defense у 2025 році виготовила близько 205 логістичних НРК і передала їх українським військовим. Уже в 2026 році до серійного вирбоництва готується бойовий "Танчик Браунінг", оснащений кулеметом.

Про це Delo.ua розповів повідомив CEO Overland Defense Олексій Руднєв.

Руднєв зазначив, що його компанія створювала приблизно 35–40 роботизованих платформ на місяць, частину техніки військові забирали безпосередньо зі складів.

"У бойову експлуатацію вже запущено близько 50 одиниць — вони дооснащені зв’язком та Starlink. Ці машини виконали понад 150 успішних місій", — розповів Руднєв.

У 2026 році компанія планує глибоку модернізацію платформи, орієнтуючись на фідбек від військових. Зокрема, Олексій Руднєв каже, що особливу увага приділяється вантажопідйомності.

"За технічними характеристиками ми закладали до 190–200 кг. Але в реальності військові перевозять 350–380 кг. Наприклад, 10 снарядів для 152-мм артилерії — це вже близько 250 кг, плюс вода, їжа, інше спорядження", — зазначає CEO Overland Defense.

Водночас покращена версія коштуватиме приблизно на 20% дорожче за базову версію. Так, ціна стандартного НРК "Танчик" наразі складає більзко 400 тис. грн, у свою чергу вартість модернізованної версії зросте до 480 тисяч гривень.

Олексій Руднєв підкреслює, що компанія без надзусиль виготовляє 40 машин на місяць, а завдяки оптимізації обладнання у 2026 році зможе вийти на обсяг виробництва у 1000 машин на рік, або 80 машин на місяць.

"Ми відштовхуємося від потреб Збройних сил. Наразі орієнтовна потреба — близько 3 тисяч платформ", — додав CEO.

Народження бойового НРК "Танчик Браунінг"

Але головною новацією компанії став бойовий наземний дрон"Танчик Браунінг". Наразі Overland Defense працює над двома його версіями: з туреллю під кулемет Browning 12,7 мм та автоматичний гранатомет МК19.

"Обидві модифікації вже пройшли внутрішні заводські випробування. Наступний етап — кодифікація. Робоча назва — "Танчик Браунінг". Орієнтовно вже в лютому нову машину можна буде побачити "в металі", — повідомив Руднєв.

За планом, вартість бойового наземного роботизованного комплексу складатиме вдічі більше, ніж логістичного, тобто близько 800 тис. грн. Проте, яку саме кількість "Танчиків Браунінг" зможе цьогоріч випустити Overland Defense, Олексій Руднєв сказати неможе, адже, за його словами, компанія наприкінці року завершила всі контракти з Мінобороною, а нові ще не уклали.

"Процес укладання контрактів із Міноборони "багаторівневий". Кожна військова частина подає потреби, Генштаб їх збирає, перевіряє на полігонах та узгоджує через державні органи якості. Далі визначаються обсяги фінансування і розподіляються замовлення серед виробників", — пояснив Руднєв.

Компанія також активно працює над сервісом: якщо платформа зазнає пошкоджень під час бойового застосування, її власним коштом відновлюють та впроваджують інженерні покращення. За словами Олексія Руднєва, використання наземних роботів у логістиці зменшує втрати особового складу в середньому на 36%.

Руднєв підкреслив, що 2025 рік став етапом вибудови логістики на наземних роботах, а 2026-й — час для бойових платформ із турелями.

"Спочатку має з’явитися надійна, перевірена логістична платформа, і лише після цього на неї доцільно встановлювати дорогі бойові модулі та озброєння. Інакше ризики для військових надто високі", — підсумував CEO Overland Defense.

Нагадаємо, українські оборонні копанії виробляють до 2000 дронів-перехоплювачів на добу.