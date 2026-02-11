Россия и Иран пожаловались в ООН на Starlink Илона Маска: обвиняют в "нарушении международного права"

Представители России и Ирана на конференции Комитета ООН по мирному использованию космического пространства обвинили спутниковую сеть Starlink компании SpaceX Илона Маска в "нарушении международного права", заявив, что ее деятельность "стирает границу между коммерческими и военными технологиями".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что российская делегация указала на возможное нарушение Договора о космосе 1967 года, обязывающего учитывать интересы других участников космической деятельности.

По мнению представителей РФ, крупная спутниковая сеть, управляемая частной структурой, "вряд ли отвечает интересам долгосрочной устойчивости космической деятельности и использования космического пространства".

Поэтому Россия требует провести международные переговоры, направленные на ограничение количества новых спутников и уточнение правил применения военных целей коммерческих спутниковых частот.

В Иране заявили, что незаконная эксплуатация Starlink в стране нарушает суверенитет и является «несанкционированным военным использованием коммерческой спутниковой связи».

Bloomberg отмечает, что SpaceX сейчас управляет сетью из примерно 9600 спутников. Starlink стал ключевой связью для борющихся против вторжения России украинцев, а также для иранских оппозиционных сил, вышедших на протесты в январе.

Компания SpaceX упразднила абонентскую плату за спутниковый интернет Starlink в Иране. Это решение было принято на фоне охвативших страну массовых протестов и многодневной блокировки интернета со стороны иранского правительства.

Россиянам отключили Starlink

Напомним, СМИ сообщали, что российские войска все чаще применяют американские системы Starlink на ударных дронах для преодоления украинских средств радиоэлектронной борьбы и повышения эффективности и точности атак.

После отчета Института изучения войны (ISW), в котором указано, что российские войска все чаще используют спутниковые системы Starlink для увеличения дальности беспилотников БМ-35 для ударов по Украине, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Илона Маска остановить это.

В ответ миллиардер назвал главу МИД Польши Сикорского "имбецилом".

"Этот пускающий слюны имбецил даже не отдает себе отчет, что Starlink - это основа военной связи Украины", - написал Маск.

Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что связался с компанией SpaceX и предложил "пути решения этой проблемы".

Илон Маск в ответ сообщил, что меры по отключению спутниковой связи Starlink на российских скоростных дронах сработали.

"Похоже, что шаги, которые мы предприняли, чтобы остановить несанкционированное использование Starlink Россией, сработали. Сообщите нам, нужно ли предпринять еще", — написал Моск.

После этого в Украине была внедрена система верификации Starlink, чтобы заблокировать использование терминалов врагом.

Физические лица и бизнес должны предоставить данные о своих устройствах через ЦНАП или Действие, иначе неподтвержденные терминалы будут отключены. Минцифры опубликовало инструкцию, как гражданам и бизнесу зарегистрировать терминалы .