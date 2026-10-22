В "Алабузі", де виробляють дрони, збудували ППО, як навколо резиденції Путіна на Валдаї

Навколо особливої ​​економічної зони "Алабуга" у Татарстані, де збирають російські ударні дрони "Герань" на основі іранських Shahed, з весни 2026 обладнали 33 позиції для систем протиповітряної оборони (ППО).Тепер за рівнем захисту вона майже не поступається резиденції очільника Кремля Володимира Путіна на Валдаї.

Як пише Dilo, про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на супутникові знімки.

Зокрема, довкола основного виробничого майданчика з'явилися нові бетонні вежі, а також подіуми для комплексів "Панцир", "Тор" та інших засобів ППО. Крім того, на території були встановлені вежі для зенітних великокаліберних кулеметів та конструкції для натягу антидронових мереж над цехами.

За рівнем захисту "Алабуга" можна порівняти з резиденцією президента Володимира Путіна на Валдаї, навколо якої розмістили 31 вежу та два майданчики для С-300/400. У Москві та Московській області з початку вторгнення Росії в Україну обладнали понад 100 нових позицій для систем ППО.

Про "Алабугу"

"Алабуга" - найбільший у Росії майданчик з виробництва дронів, які застосовуються для ударів по Україні. Вперше ЗСУ атакували комплекс у квітні 2024 року: один із безпілотників потрапив до гуртожитку коледжу "Алабуга Політех", постраждали 13 людей. Студентів цього навчального закладу, у тому числі неповнолітніх, залучають до збирання дронів.

Одночасно в "Алабузі" розширюють виробництво та будують підземні цехи. За оцінкою проекту Dnipro Osint, заснованої на супутникових знімках, площа підземних приміщень, що зводяться, досягла 42 тис. м². Наприкінці серпня знімки також зафіксували будівництво щонайменше десяти нових цехів та десятків складів.

Завод "Алабуга-Волокно" перебуває під санкціями Великої Британії, США та низки інших західних країн.