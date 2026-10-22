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Из-за повреждений Южного моста в Киеве ограничили движение "зеленой" веткой метро

станция Сырец
В Киеве сменили движение "зеленой" веткой метро / Википедия

В Киеве из-за повреждений инфраструктуры на Южном мосту в результате ночной массированной атаки РФ временно изменили движение поездов на "зеленой" ветке метро.

Об этом сообщили в Киевская городская государственная администрация.

Пока на «зеленой» линии метро поезда временно курсируют между станциями «Сырец» – «Выдубичи» и «Осокорки» – «Красный хутор».

«Из-за ночного массированного обстрела столицы есть повреждения на Южном мосту. В том числе и части инфраструктуры метрополитена», — говорится в сообщении.

Как отмечают в КГГА, движение поездов на "Сырецко-Печерской" линии будет обеспечиваться имеющимся подвижным составом, который остался на ночь в туннелях. Поэтому интервалы между поездами могут увеличиться.

Также из-за вражеской атаки движение транспорта по Южному мосту ограничили в направлении с правого берега на левый. В Киевской городской военной администрации призвали водителей учитывать эти ограничения при планировании маршрутов.

Удар по станции "Черниговская"

19 октября после ночного массированного обстрела столицы закрыли две станции метро – "Черниговская" и "Лесная". Были повреждены витражные окна, платформа и фасад станции, а также пути, контактный рельс и система электроснабжения и управления движением.

Из-за повреждений инфраструктуры метро, чтобы улучшить сообщение между районами города, в Киеве увеличили количество автобусов на маршрутах №1-М, 118.

На временный маршрут №1-М добавили:

  • 3 автобуса, которые будут курсировать между ст. м. "Лесная" и ст. м. "Дарница";
  • 12 автобусов, которые будут курсировать от ст. м. "Лесная" к ст. м. "Дворец спорта".

20 октября движение поездов на "красной" линии метро между станциями "Академгородок" – "Лесная" в Киеве возобновили, но станция "Черниговская" временно не работает для пассажирских перевозок.

Автор:
Светлана Манько

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