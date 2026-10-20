В Киеве возобновили движение на "красной" линии между станциями "Академгородок" и "Лесная"

Движение поездов на "красной" линии метро между станциями "Академгородок" — "Лесная" в Киеве восстановлено. Станция "Черниговская" временно не работает для пассажирских перевозок.

Как пишет Dilo, об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"Сегодня утром поезда на "красной" линии снова курсируют между станциями "Академгородок" и "Лесная", также станция "Лесная" возобновила работу в обычном режиме", - говорится в сообщении.

В то же время станция "Черниговская" временно не работает для пассажирских перевозок. О возобновлении работы обещают сообщить дополнительно. Поезда проезжают мимо нее без остановки.

Удар по станции "Черниговская"

19 октября после ночного массированного обстрела столицы закрыли две станции метро – "Черниговская" и "Лесная". Были повреждены витражные окна, платформа и фасад станции, а также пути, контактный рельс и система электроснабжения и управления движением.

Из-за повреждений инфраструктуры метро, чтобы улучшить сообщение между районами города, в Киеве увеличили количество автобусов на маршрутах №1-М, 118.

На временный маршрут №1-М добавили: