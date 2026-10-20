У Києві відновили рух на "червоній" лінії між станціями "Академмістечко" і "Лісова"

Рух поїздів на "червоній" лінії метро між станціями "Академмістечко" – "Лісова" у Києві відновлено. Станція "Чернігівська" тимчасово не працює для пасажирських перевезень.

Як пише Dilo, про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

"Сьогодні вранці поїзди на "червоній" лінії знову курсують між станціями "Академмістечко" та "Лісова", також станція "Лісова" відновила роботу у звичайному режимі", - йдеться у повідомленні.

Водночас, зазначили, станція "Чернігівська" тимчасово не працює для пасажирських перевезень. Про відновлення роботи обіцяють повідомити додатково. Наразі поїзди проїжджають повз неї без зупинки.

Удар по станції "Чернігівська"

19 жовтня після нічного масованого обстрілу столиці закрили дві станції метро - "Чернігівська" та "Лісова". Було пошкоджено вітражні вікна, платформу та фасад станції, а також колії, контактну рейку та систему електропостачання і управління рухом.

Через пошкодження інфраструктури метро, щоб покращити сполучення між районами міста, в Києві збільшили кількість автобусів на маршрутах № 1-М, 118.

На тимчасовий маршрут № 1-М додали: