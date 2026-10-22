Через пошкодження Південного мосту у Києві обмежили рух "зеленою" гілкою метро

У Києві через пошкодження інфраструктури на Південному мосту внаслідок нічної масованої атаки РФ тимчасово змінили рух поїздів на “зеленій” гілці метро.

Як пише Dilo,про це повідомили у Київська міська державна адміністрація.

Наразі на «зеленій» лінії метро поїзди тимчасово курсують між станціями «Сирець» – «Видубичі» та «Осокорки» – «Червоний хутір».

«Через нічний масований обстріл столиці є пошкодження на Південному мосту. Зокрема, й частини інфраструктури метрополітену», — йдеться у повідомленні.

Як зазначають у КМДА, рух поїздів на "Сирецько-Печерській" лінії забезпечуватимуть наявним рухомим складом, який залишився на ніч у тунелях. Через це інтервали між поїздами можуть збільшитися.

Також через ворожу атаку рух транспорту Південним мостом обмежили в напрямку з правого берега на лівий. У Київській міській військовій адміністрації закликали водіїв враховувати ці обмеження під час планування маршрутів.

Удар по станції "Чернігівська"

19 жовтня після нічного масованого обстрілу столиці закрили дві станції метро - "Чернігівська" та "Лісова". Було пошкоджено вітражні вікна, платформу та фасад станції, а також колії, контактну рейку та систему електропостачання і управління рухом.

Через пошкодження інфраструктури метро, щоб покращити сполучення між районами міста, в Києві збільшили кількість автобусів на маршрутах № 1-М, 118.

На тимчасовий маршрут № 1-М додали:

3 автобуси, які курсуватимуть між ст. м. "Лісова" та ст. м. "Дарниця";

12 автобусів, які курсуватимуть від ст. м. "Лісова" до ст. м. "Палац спорту".

20 жовтня рух поїздів на "червоній" лінії метро між станціями "Академмістечко" – "Лісова" у Києві відновили, але станція "Чернігівська" тимчасово не працює для пасажирських перевезень.