Налоговая служба оштрафовала продавцов электроники более чем на 228 млн грн

Государственная налоговая служба Украины с начала 2025 года провела более 2 тысяч проверок розничной торговли техникой и электроникой, выявив масштабные нарушения. На продавцов наложены штрафы на сумму более 228 млн. грн.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессцентр Государственной налоговой службы.

О проверках и штрафах

Налоговая служба проводит масштабные проверки крупных торговых сетей и онлайн-платформ, торгующих электроникой. Основными выявленными нарушениями являются продажа товаров без фискальных чеков, ненадлежащий учет остатков и отсутствие документов, подтверждающих происхождение продукции, а также использование программного обеспечения для подделки чеков.

В ходе проверок также фиксировали значительное увеличение выручки на торговых объектах. Особенно внимание налоговики уделяют одной небольшой сети электроники, длительно уклонявшейся от уплаты налогов, распределив свою деятельность на 25 физических лиц-предпринимателей. За 2024 год в этой сети провели 35 проверок и наложили штрафов более чем на 300 тысяч гривен. Материалы дела переданы в Бюро экономической безопасности, которое начало уголовное производство.

В 2025 году владельцы этой сети, также владеющие другой крупной сетью электроники, проводят регистрацию хозяйственных объектов на юридическое лицо. В настоящее время продолжается 14 проверок, в ходе которых обнаружены продажи товаров без надлежащего учета и фискализации, из-за чего сеть ожидают штрафные санкции.

Кроме того, в Киеве обнаружили предпринимателя, продающего электронику без использования регистраторов расчетных операций как в физическом магазине, так и через интернет-магазин, без соответствующего учета товаров. Аналогичные нарушения зафиксированы и в Ровенской области в одном из магазинов известной сети бытовой техники.

"Но штрафы – это не основная цель. Задача — максимально вывести рынок из тени. Чтобы все его участники работали в равных условиях и платили причитающиеся налоги", — заключают в пресс-службе.

Добавим, в Украине с 25 марта 2025 года изменяются размеры штрафов за нарушение сроков предоставления отчетности по трансфертному ценообразованию и представлению отчетности.