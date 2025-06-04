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692 млн грн штрафов за пять месяцев: ГНС активизировала проверки бизнеса
Государственная налоговая служба Украины проводит системную борьбу с нарушениями в расчетных операциях и случаями неоформленной занятости.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на главу ГНС Руслана Кравченко.
С начала 2025 года специалисты налогового аудита уже провели 16,5 тысяч фактических проверок предприятий и заведений торговли. Основное внимание было уделено соблюдению законодательства в сфере фискализации и легальному оформлению трудовых отношений.
По результатам проверок начислено более 692,3 млн грн штрафных санкций.
Среди наиболее распространенных нарушений:
- невыдача фискального чека покупателю;
- ненадлежащий учет товарных запасов по месту реализации;
- использование труда наемных работников без официального оформления;
- отсутствие маркировки подакцизных товаров или кодов УКТ ВЭД.
Он отметил, что подходы к контролю постепенно изменяются — акцент делается на эффективности, прозрачности и цифровизации. Уже в 2025 году начата фиксация проверок с помощью нагрудных видеорегистраторов.
Это позволяет не только повысить объективность процесса, но и обеспечить правовую защиту как для налогоплательщиков, так и для инспекторов, в частности, в случае судебных споров.
"Наша цель — создать равные условия для всех, сделать процесс более удобным, минимизировать коррупционные риски и защитить права хозяйствующих субъектов и должностных лиц контролирующих органов во время судебных обжалований", — отметил Руслан Кравченко.
Добавим, в Украине с 25 марта 2025 года изменяются размеры штрафов за нарушение сроков предоставления отчетности по трансфертному ценообразованию и представлению отчетности.