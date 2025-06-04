Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,64

+0,02

EUR

47,43

--0,08

Наличный курс:

USD

41,45

41,38

EUR

47,51

47,37

Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

692 млн грн штрафов за пять месяцев: ГНС активизировала проверки бизнеса

ДПС, проверки бизнеса
ГНС активизировала проверки бизнеса / Depositphotos

Государственная налоговая служба Украины проводит системную борьбу с нарушениями в расчетных операциях и случаями неоформленной занятости.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України.
2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами
Забронировать участие

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на главу ГНС Руслана Кравченко.

С начала 2025 года специалисты налогового аудита уже провели 16,5 тысяч фактических проверок предприятий и заведений торговли. Основное внимание было уделено соблюдению законодательства в сфере фискализации и легальному оформлению трудовых отношений.

По результатам проверок начислено более 692,3 млн грн штрафных санкций.

Среди наиболее распространенных нарушений:

  • невыдача фискального чека покупателю;
  • ненадлежащий учет товарных запасов по месту реализации;
  • использование труда наемных работников без официального оформления;
  • отсутствие маркировки подакцизных товаров или кодов УКТ ВЭД.

Он отметил, что подходы к контролю постепенно изменяются — акцент делается на эффективности, прозрачности и цифровизации. Уже в 2025 году начата фиксация проверок с помощью нагрудных видеорегистраторов.

Это позволяет не только повысить объективность процесса, но и обеспечить правовую защиту как для налогоплательщиков, так и для инспекторов, в частности, в случае судебных споров.

"Наша цель — создать равные условия для всех, сделать процесс более удобным, минимизировать коррупционные риски и защитить права хозяйствующих субъектов и должностных лиц контролирующих органов во время судебных обжалований", — отметил Руслан Кравченко.

Добавим, в Украине с 25 марта 2025 года изменяются размеры штрафов за нарушение сроков предоставления отчетности по трансфертному ценообразованию и представлению отчетности.

Автор:
Татьяна Гойденко