Гетманцев хочет усовершенствовать налоговые проверки: что предлагает

Председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев предлагает, чтобы все инспекторы Государственной налоговой службы обязательно носили боди-камеры во время проверок.

Об этом он написал в своем телеграмме-канале.

По словам нардепа, одной из важных реформ ГНС в конце 2024 года было введение боди-камер для инспекторов на фактических проверках.

"Понимаю почему это не нравится налоговикам. Понимаю почему это не нравится тем плательщикам, которые не бьют чеки и работают в тени. Ведь видеозапись устраняет любые манипуляции, злоупотребления, вымогательство взяток, попытки «решить» и четко расставляет все точки над в вопросе — кто виноват?", - отметил Гетманцев.

По его мнению, это будет происходить исключительно в том случае, если применение боди-камер станет всеобщим и обязательным для всех налоговиков.

"Иначе — смысла нет никакого. Поэтому то, что ДПС определяет использование камеры как право, а не как обязанность, вызывает незаурядную обеспокоенность. Использование боди-камер должно стать общим", — убежден Гетманцев.

Налоговые проверки выйдут на довоенный уровень

ГНС планирует проверить в 2025 году 4759 налогоплательщиков, из них:

юридических лиц охватывает – 3325;

финансовых учреждений и постоянных представительств нерезидентов – 167;

физических лиц – 1028;

юридических лиц по вопросам правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты НДФЛ, ВС и ЕСВ – 266.

Как отметила член комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина, на 1244 больше налогоплательщиков или на 35% налоговая запланировала проверить в 2025 году, чем в этом году, при этом юридических лиц на 43% больше и физических лиц – на 12%.

Она добавила, что в 2025 г. плановые документальные проверки выйдут на довоенный уровень.