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Предприятия какой сферы стали лидерами по уплате налогов с начала года

налоги
Торговля и переработка стали лидерами по уплате налогов / Freepik

Предприятия торговли и перерабатывающей промышленности стали лидерами по уплате налогов за первый квартал этого года.

Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко.

По его словам, за январь-март этого года в государственный бюджет предприятия этих отраслей уплатили налоги, сборы и платежи:

  • оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 17,2%;
    • перерабатывающая промышленность – 17%.

    Как отметил глава ГНС, среди лидеров уплаты также субъекты хозяйствования:

    • финансовой и страховой деятельности – 11,7%;
    • государственного управления и обороны; обязательного социального страхования – 11,2%.

    Что касается темпов роста, то за первый квартал 2025 по сравнению с аналогичным периодом 2024 зафиксировано увеличение в следующих отраслях:

    • перерабатывающая промышленность – +47% (+27,3 млрд грн);
    • оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – +29,7% (+19,8 млрд грн);
    • государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование – +31% (+13,3 млрд грн);
    • профессиональная, научная и техническая деятельность – +54,2% (+8 млрд. грн.).

    Заметим, ГНС перевыполнила план поступлений в государственный бюджет за первый квартал на 36 млрд (+12,9%). В марте показатели поступлений перевыполнены на 14 млрд грн.

    Автор:
    Светлана Манько