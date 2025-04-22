Предприятия какой сферы стали лидерами по уплате налогов с начала года

Предприятия торговли и перерабатывающей промышленности стали лидерами по уплате налогов за первый квартал этого года.

Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко.

По его словам, за январь-март этого года в государственный бюджет предприятия этих отраслей уплатили налоги, сборы и платежи:

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 17,2%;

перерабатывающая промышленность – 17%.

Как отметил глава ГНС, среди лидеров уплаты также субъекты хозяйствования:

финансовой и страховой деятельности – 11,7%;

государственного управления и обороны; обязательного социального страхования – 11,2%.

Что касается темпов роста, то за первый квартал 2025 по сравнению с аналогичным периодом 2024 зафиксировано увеличение в следующих отраслях:

перерабатывающая промышленность – +47% (+27,3 млрд грн);

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – +29,7% (+19,8 млрд грн);

государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование – +31% (+13,3 млрд грн);

профессиональная, научная и техническая деятельность – +54,2% (+8 млрд. грн.).

Заметим, ГНС перевыполнила план поступлений в государственный бюджет за первый квартал на 36 млрд (+12,9%). В марте показатели поступлений перевыполнены на 14 млрд грн.