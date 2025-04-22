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Підприємства якої сфери стали лідерами зі сплати податків з початку року

податки
Торгівля і переробка стали лідерами зі сплати податків / Freepik

Підприємства торгівлі і переробної промисловості стали лідерами зі сплати податків за перший квартал цього року.

Про це повідомив голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко.

За його словами, за січень-березень цього року до державного бюджету підприємства цих галузей сплатили податків, зборів та платежів: 

  • оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів – 17,2%;
    • переробна промисловість– 17%.

    Як зауважив очільник ДПС, серед лідерів сплати також суб'єкти господарювання:

    • фінансової та страхової діяльності – 11,7 %;
    • державного управління й оборони; обов'язкового соціального страхування – 11,2 %.

    Щодо темпів зростання, то за перший квартал 2025 року порівняно з аналогічним періодом 2024 року зафіксовано збільшення у таких галузях:

    • переробна промисловість – +47 % (+27,3 млрд грн);
    • оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів – +29,7 % (+19,8 млрд грн);
    • державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування – +31 % (+13,3 млрд грн);
    • професійна, наукова та технічна діяльність – +54,2 % (+8 млрд грн).

    Зауважимо, ДПС перевиконала план надходжень до державного бюджету за перший квартал на 36 млрд (+12,9 %). У березні показники надходжень перевиконано на 14 млрд грн. 

    Автор:
    Світлана Манько