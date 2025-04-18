Як зросли надходження від військового збору після підвищення податків

За перший квартал 2025 року до бюджету надійшло 34,1 млрд грн військового збору. Це в 3,7 раза більше, ніж за цей же період минулого року.

Про це повідомив голова Державної податкової служби Руслан Кравченко

За його словами, у січні – березні минулого року платники податків сплатили до бюджету майже 9,3 млрд гривень.

Цьогоріч найбільше сплачено:

м. Київ – 11,3 млрд грн,

Дніпропетровська область – 3,9 млрд грн,

Львівська область – 2,5 млрд грн,

Харківська область – 2,2 млрд гривень.

Кравченко нагадав, що податки йдуть на підтримку військових, безпеку та перемогу України.

Нагадаємо, 28 листопада президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану, який передбачає підвищення податків на 137 млрд грн у 2025 році.

Ставка військового збору

Ставка військового збору для фізичних осіб зросла з 1,5% до 5% на доходи від заробітної плати, оренди, виграшів, банківських депозитів тощо.

Для ФОП зміни залежать від групи:

Перша, друга та четверта групи : з 1 січня 2025 року ставка становитиме 10% від мінімальної зарплати (8 000 грн на початок 2025 року), тобто 800 грн на місяць.

: з 1 січня 2025 року ставка становитиме 10% від мінімальної зарплати (8 000 грн на початок 2025 року), тобто 800 грн на місяць. Третя група: сплачуватиме 1% від обороту, починаючи з першого кварталу 2025 року.

Військовий збір не стосується пенсій, стипендій, соціальних виплат та доходів, які не підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб (ПДФО). Також звільнені від оподаткування військовим збором доходи від облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Отримані кошти підуть насамперед на забезпечення обороноздатності країни, зокрема на зарплати військовослужбовцям. На ці цілі у 2025 році передбачено 1,16 трлн грн, що на 10 млрд грн більше, ніж у 2024 році.