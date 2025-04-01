Податкова у першому кварталі перевиконала показники на 36 млрд грн

Державна податкова служба перевиконала план надходжень до державного бюджету за перший квартал на 36 млрд (+12,9 %). У березні показники надходжень перевиконано на 14 млрд грн.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомив голова Державної податкової служби Руслан Кравченко.

За його словами, за цю суму можна придбати понад 1 млн FPV-дронів українського виробництва.

Так, у березні до загального фонду держбюджету по платежах, що контролюються ДПС, надійшло понад 160 млрд грн. Це на 9,6 % більше за план та на 48,7 % більше, ніж у березні 2024 року.

Як повідомив Кравченко, ДПС фіксує перевищення показників за основними платежами:

+11,3 % – ПДФО (факт 27,1 млрд грн),

+23,5 % – ПДВ (факт 26,1 млрд грн),

+5,9 % – податок на прибуток підприємств (факт 86 млрд грн),

+5,1 % – акциз на українські товари (факт 10,1 млрд гривень).

Також триває позитивна динаміка збільшення надходжень від акцизу на імпортні товари (+ 48,6 % до плану, або на 1,3 млрд грн більше). Крім того, з початку року щомісяця ДПС відшкодовує значні суми ПДВ. У березні – 13,8 млрд грн, що на 23,7 % більше, ніж у березні 2024 року. А за квартал відшкодовано на 30 % більше, ніж у 1 кварталі минулого року.

Кравченко зауважив, що зменшується кількість зупинених податкових накладних (0,37 %), а понад 11 тисяч підприємств виведені з переліку ризикових з початку року.

Загалом за перший квартал 2025 року податкова перевиконала показники Мінфіну на 36 млрд грн. Загальна сума надходжень склала 315,1 млрд грн (+12,5 % до аналогічного періоду 2024 року).

Кравченко звернув увагу, що такий вагомий результат досягнутий навіть попри перенесення частини надходжень з 2025 року в попередній період. Зокрема, у 2024 році банківські установи авансово сплатили майже 13 млрд грн податку на прибуток – ці кошти мали б надійти у березні 2025-го.

Нагадаємо, протягом січня та лютого 2025 року ДПС повернула платникам податків 28,7 мільярдів гривень ПДВ. За словами Кравченка, всі ініціативи ДПС, спрямовані на зменшення випадків блокування податкових накладних та спрощення виходу підприємств з ризикових.