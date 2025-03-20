Податкова зафіксувала зростання виторгів бізнесу: у яких сегментах найбільше

Після прогнозованого зниження обсягів реалізації у січні 2025 року, яке щорічно спостерігається після пікового грудневого сезону, в лютому відбулося пожвавлення економічної активності та активізація бізнесу, про що свідчить збільшення середньоденного виторгу у різних сферах економіки.

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Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби.

Зазначається, що фінансові показники свідчать про стійке зростання виторгів після традиційного зимового спаду.

Так, середньоденний виторг у лютому зріс на 10 % порівняно з січнем – з 12,7 млрд грн до 14 млрд грн. Загальна кількість чеків за два місяці склала 1,533 млрд, що свідчить про зростання купівельної активності.

Одним із найдинамічніших сегментів став паливний ринок

Як зауважують у ДПС, одним із найбільш динамічних сегментів став паливний ринок, де спостерігається стабільне збільшення обсягів реалізації.

У лютому через РРО було реалізовано 19,69 млн літрів пального, що на 9,3 % більше ніж у січні (18,01 млн літрів).

Загальна вартість проданого пального за два місяці 2025 року перевищила 56,9 млрд грн, що свідчить про збільшення споживання пального бізнесом та населенням, а також детінізацію ринку, що є індикатором економічного пожвавлення та сумлінної конкуренції.

Також сегменти алкоголю та тютюну демонструють стабільний приріст. Продаж алкогольних напоїв у лютому збільшився на 1,9 %, досягнувши 393,5 млн грн (проти 386,1 млн грн у січні). За даними ДПС, в Україні діє понад 100 тисяч ліцензій на право роздрібної торгівлі алкоголем.

Реалізація тютюнових виробів зросла на 2,7 %, піднявшись з 334,8 млн грн у січні до 343,7 млн грн у лютому. Загальний виторг від продажу тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет уже перевищив 20 млрд грн. Наразі кількість ліцензій на торгівлю тютюновими виробами та електронними сигаретами становить понад 75 тисяч.

Крім того, продемонстрував значні фінансові результати ринок побутової електроніки. Загальний виторг від продажу побутової техніки за два місяці 2025 році склав 31,12 млрд грн. У січні виторг сягнув 16,2 млрд грн, у лютому – 14,92 млрд грн.

Гральний бізнес також показує значні фінансові обороти. Загальний виторг від грального бізнесу перевищив 8,49 млрд грн. У січні сума становила 4,39 млрд грн, у лютому – 4,09 млрд гривень.

Зауважимо, спільно з правоохоронними органами за два місяці 2025 року податкова вже провела 690 фактичних перевірок суб’єктів господарювання паливного ринку. За їх результатами анульовано 59 ліцензій, а сума штрафів становить 11 млн гривень.