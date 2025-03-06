Обсяги легальної торгівлі: скільки чеків та на яку суму видали в Україні у 2024 році

У 2024 році в Україні загальна сума виторгів, проведених через реєстратори розрахункових операцій (РРО/ПРРО), зросла на 35%, або на 1,16 трильйона гривень, порівняно з попереднім роком, що свідчить про зростання обсягу легальної торгівлі та детінізацію ринку.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його даними, обсяг виторгів збільшився з 3,28 трильйона у 2023 році до 4,44 трильйона гривень у 2024 році.

Скільки чеків видали?

Гетманцев зауважив, що кількість виданих чеків у 2024 році також демонструє стійке зростання.

Так, кількість виданих чеків порівняно з 2023 роком збільшилась на 24%, або 1,81 млрд штук і становила 9,49 млрд штук.

Середньоденна кількість чеків також зросла на 4,95 млн шт., або на 23%, у 2024 році, порівнюючи з 2023 роком.

На думку Гетманцева, ці показники стійкої динаміки росту протягом останніх років щодо застосування РРО/ПРРО свідчать про зростання обсягу легальних торгових операцій в Україні та загального відбілення ринку.

Показники січня: ложка дьогтю в бочці меду

На жаль, як повідомив Гетманцев, сума виторгів у січні 2025 року до грудня 2024 року зменшилась на 11,6 %, або на 51,5 млрд грн, і становила 394,2 млрд грн.

Як пояснив нардеп, таке падіння обумовлено сезонністю росту продажів в грудні та спадом у січні.

"Однак, разом з цим динаміка росту виторгів в порівнянні з січнем 2024 року залишається незмінною та дала приріст в сумі — на 35% більше", - наголосив Гетманцев.

В місячному розрізі загальна кількість чеків за січень 2025 року в порівнянні з груднем 2024 року менша на 59,96 млн шт., або на 7,1%, але якщо порівнювати з січнем 2024 року, то він більший на 12,4 %.

Середньоденна кількість чеків за січень 2025 року менше аналогічного показника грудня 2024 року на 7,4 % або на 2 млн шт., при цьому більша на 12,4%, або на 2,78 млн шт., у порівнянні з січнем 2024 року.

"Тому після об’єктивного сезонного спаду у січні 2025 року очікуємо приріст в наступних місяцях цього року всіх показників у застосуванні РРО/ПРРО платниками податків", - підсумував Гетманцев.

Нагадаємо, з 1 березня 2025 року підприємства, що здійснюють платіжні операції, повинні видавати фіскальні чеки за оновленою формою.

Основні зміни у фіскальних чеках

З розрахункових документів виключено такі реквізити:

номер ID-картки;

підпис касира;

підпис держателя електронного платіжного засобу.

Натомість додано нові реквізити: