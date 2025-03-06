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Обсяги легальної торгівлі: скільки чеків та на яку суму видали в Україні у 2024 році

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В Україні зростає обсяг легальної торгівлі. Фото: Freepik

У 2024 році в Україні загальна сума виторгів, проведених через реєстратори розрахункових операцій (РРО/ПРРО), зросла на 35%, або на 1,16 трильйона гривень, порівняно з попереднім роком, що свідчить про зростання обсягу легальної торгівлі та детінізацію ринку.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його даними, обсяг виторгів збільшився з 3,28 трильйона у 2023 році до 4,44 трильйона гривень у 2024 році.

Фото 2 — Обсяги легальної торгівлі: скільки чеків та на яку суму видали в Україні у 2024 році
Інфографіка: t.me/getmantsevdanil

Скільки чеків видали?

Гетманцев зауважив, що кількість виданих чеків у 2024 році також демонструє стійке зростання.

Так, кількість виданих чеків порівняно з 2023 роком збільшилась на 24%, або 1,81 млрд штук і становила 9,49 млрд штук.

Фото 3 — Обсяги легальної торгівлі: скільки чеків та на яку суму видали в Україні у 2024 році
Інфографіка: t.me/getmantsevdanil

Середньоденна кількість чеків також зросла на 4,95 млн шт., або на 23%,  у 2024 році, порівнюючи з 2023 роком.

Фото 4 — Обсяги легальної торгівлі: скільки чеків та на яку суму видали в Україні у 2024 році
Інфографіка: t.me/getmantsevdanil

На думку Гетманцева, ці  показники стійкої динаміки росту протягом останніх років щодо застосування РРО/ПРРО свідчать про зростання обсягу легальних торгових операцій в Україні та загального відбілення ринку.

Показники січня: ложка дьогтю в бочці меду

На жаль, як повідомив Гетманцев, сума виторгів у січні 2025 року до грудня 2024 року зменшилась на 11,6 %, або на 51,5 млрд грн, і становила 394,2 млрд грн.

Фото 5 — Обсяги легальної торгівлі: скільки чеків та на яку суму видали в Україні у 2024 році
Інфографіка: t.me/getmantsevdanil

Як пояснив нардеп, таке падіння обумовлено сезонністю росту продажів в грудні та спадом у січні.

"Однак, разом з цим динаміка росту виторгів в порівнянні з січнем 2024 року залишається незмінною та дала приріст в сумі — на 35% більше", - наголосив Гетманцев.

В місячному розрізі загальна кількість чеків за січень 2025 року в порівнянні з груднем 2024 року менша на 59,96 млн шт., або на 7,1%, але якщо порівнювати з січнем 2024 року, то він більший на 12,4 %.

Фото 6 — Обсяги легальної торгівлі: скільки чеків та на яку суму видали в Україні у 2024 році
Інфографіка: t.me/getmantsevdanil

Середньоденна кількість чеків за січень 2025 року менше аналогічного показника грудня 2024 року на 7,4 % або на 2 млн шт., при цьому більша на 12,4%, або на 2,78 млн шт., у порівнянні з січнем 2024 року.

Фото 7 — Обсяги легальної торгівлі: скільки чеків та на яку суму видали в Україні у 2024 році
Інфографіка: t.me/getmantsevdanil

"Тому після об’єктивного сезонного спаду у січні 2025 року очікуємо приріст в наступних місяцях цього року всіх показників у застосуванні РРО/ПРРО платниками податків", - підсумував Гетманцев.

Нагадаємо, з 1 березня 2025 року підприємства, що здійснюють платіжні операції, повинні видавати фіскальні чеки за оновленою формою.

Основні зміни у фіскальних чеках

З розрахункових документів виключено такі реквізити:

  • номер ID-картки;
  • підпис касира;
  • підпис держателя електронного платіжного засобу.

Натомість додано нові реквізити:

  • засіб оплати;
  • валюта розрахунку;
  • реквізити паспорта покупця при купівлі алкоголю та тютюнових виробів у магазинах безмитної торгівлі;
  • розширений вміст QR-коду для перевірки чека в Системі обліку РРО;
  • код автентифікації повідомлення (MAC) для РРО;
  • вага одиниці тютюнового виробу (для сигарил, тютюну та наборів), кількість тютюнових виробів у пачці, а також міцність та об’єм алкогольних напоїв у літрах (для duty-free магазинів);
  • сума решти.
Автор:
Світлана Манько