З 1 березня в Україні змінюється форма фіскальних чеків

З 1 березня 2025 року підприємства, що здійснюють платіжні операції, повинні видавати фіскальні чеки за оновленою формою. Ці зміни передбачено наказом Міністерства фінансів України.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

Основні зміни у фіскальних чеках

З розрахункових документів виключено такі реквізити:

номер ID-картки;

підпис касира;

підпис держателя електронного платіжного засобу.

Натомість додано нові реквізити:

засіб оплати;

валюта розрахунку;

реквізити паспорта покупця при купівлі алкоголю та тютюнових виробів у магазинах безмитної торгівлі;

розширений вміст QR-коду для перевірки чека в Системі обліку РРО;

код автентифікації повідомлення (MAC) для РРО;

вага одиниці тютюнового виробу (для сигарил, тютюну та наборів), кількість тютюнових виробів у пачці, а також міцність та об’єм алкогольних напоїв у літрах (для duty-free магазинів);

сума решти.

До 1 березня 2025 року суб’єкти господарювання можуть використовувати старі форми чеків на програмних РРО та касових апаратах, зареєстрованих у Держреєстрі РРО.

Оновлення фіскальних чеків передбачено наказом Мінфіну № 601 від 22.11.2024 року, який вносить зміни до Положення про форму та зміст розрахункових документів.

Бізнесу потрібно більше часу для оновлення систем

В ЄБА нагадують, що Міністерство фінансів України продовжило до 1 березня 2025 року перехідний період для запровадження нових вимог до форми та змісту розрахункових документів.

Але, за даними ЄБА, розпочавши процес адаптації до нових вимог, підприємці виявили низку технічних та операційних проблем, які потребують додаткового часу на вирішення, а саме:

перепрограмування касового обладнання у всіх торговельних точках;

оновлення програмного забезпечення для відповідності новим стандартам;

інформування працівників і виробників ПЗ, зокрема іноземних партнерів;

проведення тестування та усунення помилок.

З огляду на ці виклики ЄБА закликає Міністерство фінансів подовжити перехідний період ще на 6 місяців, що дозволить компаніям коректно оновити свої системи та програмне забезпечення, а також уникнути ризиків штрафів за несвоєчасне виконання вимог.