Нові вимоги до фіскальних чеків: бізнес вимагає подовжити перехідний період

Бізнес просить Міністерство фінансів України продовжити перехідний період для коректного впровадження нових вимог до форми та змісту фіскальних чеків ще на 6 місяців.

Про це йдеться у зверненні Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА).

Нові вимоги до фіскальних чеків

Зазначається, що бізнес підтримує ініціативи, що допоможуть підвищити прозорість розрахунків, та виступає за конструктивний діалог між державою та бізнесом для ефективного впровадження змін.

До оновлених вимог до розрахункових документів, запроваджених Наказом Мінфіну №601 від 22 листопада 2024, входять:

включення до фіскальних чеків додаткових реквізитів для підвищення прозорості розрахункових операцій;

впровадження оновлених технічних стандартів для програмного забезпечення реєстраторів розрахункових операцій (РРО) та програмних реєстраторів розрахункових операцій (ПРРО).

Бізнесу потрібно більше часу для оновлення систем

В ЄБА нагадують, що Міністерство фінансів України продовжило до 1 березня 2025 року перехідний період для запровадження нових вимог до форми та змісту розрахункових документів.

Але, за даними ЄБА, розпочавши процес адаптації до нових вимог, підприємці виявили низку технічних та операційних проблем, які потребують додаткового часу на вирішення, а саме:

перепрограмування касового обладнання у всіх торговельних точках;

оновлення програмного забезпечення для відповідності новим стандартам;

інформування працівників і виробників ПЗ, зокрема іноземних партнерів;

проведення тестування та усунення помилок.

З огляду на ці виклики ЄБА закликає Міністерство фінансів подовжити перехідний період ще на 6 місяців, що дозволить компаніям коректно оновити свої системи та програмне забезпечення, а також уникнути ризиків штрафів за несвоєчасне виконання вимог.

Некомпетентність Мінфіну

Зауважимо, що з 17 грудня набрав чинності наказ Мінфіну від 22.11.2024 №601, яким вносяться зміни до форми та змісту фіскальних чеків. Він мав вступити в силу з 1 січня 2025 року і бізнес чекали великі штрафи за неналежне використання реєстраторів розрахункових операцій РРО/ПРРО у разі видачі фіскального чеку за старою формою.

Так як наказ Мінфін розробляв та узгоджував більше року, а на розробку нового програмного забезпечення та перепрограмування РРО підприємцям залишили тільки 14 днів, після розголосу відомство вирішило продовжити перехідний термін.

Як повідомила членкиня комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна, можливість видавати фіскальний чек до 1 січня 2025 року за старою формою була передбачена ще в оприлюдненому для обговорення в кінці 2023 року проекті наказу Мінфіну про внесення змін до фіскальних чеків.

"Тобто на перехід на нові форми чеків давався майже рік. Цього часу вистачило б і виробникам РРО/розробникам ПРРО, і бізнесу на впровадження нових форм чеків. Мінфін "з’їв" цей рік затягуючи прийняття наказу, але дату в наказі не змінив і усіх підставив під штрафи", - наголосила нардепка.

Вона підкреслила, що бізнес не має нести відповідальність за бездарну виконавчу владу і некомпетентність Мінфіну, а відомство має продовжити можливість видавати чеки за старою формою щонайменше на півроку.