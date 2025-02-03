Новые требования к фискальным чекам: бизнес требует продлить переходный период

Бизнес просит Министерство финансов Украины продлить переходный период для корректного внедрения новых требований к форме и содержанию фискальных чеков еще на 6 месяцев.

Об этом говорится в обращении Европейской бизнес ассоциации (ЕБА).

Новые требования к фискальным чекам

Отмечается, что бизнес поддерживает инициативы, которые помогут повысить прозрачность расчетов и выступает за конструктивный диалог между государством и бизнесом для эффективного внедрения изменений.

В обновленные требования к расчетным документам, введенным Приказом Минфина №601 от 22 ноября 2024 года, входят:

включение в фискальные чеки дополнительных реквизитов для повышения прозрачности расчетных операций;

внедрение обновленных технических стандартов для программного обеспечения регистраторов расчетных операций (РРО) и программных регистраторов расчетных операций (ПРРО).

Бизнесу нужно больше времени для обновления систем

В ЕБА напоминают, что Министерство финансов Украины продлило до 1 марта 2025 переходный период для введения новых требований к форме и содержанию расчетных документов.

Но, по данным ЕБА, начав процесс адаптации к новым требованиям, предприниматели обнаружили ряд технических и операционных проблем, требующих дополнительного времени для решения, а именно:

перепрограммирование кассового оборудования во всех торговых точках;

обновление программного обеспечения для соответствия новым стандартам;

информирование работников и производителей ПО, в том числе иностранных партнеров;

проведение тестирования и устранение ошибок.

Учитывая эти вызовы, ЕБА призывает Министерство финансов продлить переходный период еще на 6 месяцев, что позволит компаниям корректно обновить свои системы и программное обеспечение, а также избежать рисков штрафов за несвоевременное выполнение требований.

Некомпетентность Минфина

Отметим, что с 17 декабря вступил в силу приказ Минфина от 22.11.2024 №601, которым вносятся изменения в форму и содержание фискальных чеков. Он должен был вступить в силу с 1 января 2025 года и бизнес ждали большие штрафы за ненадлежащее использование регистраторов расчетных операций РРО/ПРРО в случае выдачи фискального чека по старой форме.

Так как приказ Минфин разрабатывал и согласовывал больше года, а на разработку нового программного обеспечения и перепрограммирования РРО предпринимателям оставили только 14 дней после огласки ведомство решило продлить переходный срок.

Как сообщила член комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина, возможность выдавать фискальный чек до 1 января 2025 года по старой форме была предусмотрена еще в обнародованном для обсуждения в конце 2023 года проекте приказа Минфина о внесении изменений в фискальные чеки.

То есть на переход на новые формы чеков давался почти год. всех подставил под штрафы", — подчеркнула нардепка.

Она подчеркнула, что бизнес не должен нести ответственность за бездарную исполнительную власть и некомпетентность Минфина, а ведомство должно продлить возможность выдавать чеки по старой форме минимум на полгода.