С 1 марта будут действовать новые требования к фискальным чекам

Министерство финансов Украины продлило до 1 марта 2025 переходный период для введения новых требований к форме и содержанию расчетных документов.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Отмечается, что до 1 марта разрешено формирование регистраторами расчетных операций, версии которых включены в Государственный реестр РРО и ПРРО, документы по старой форме.

"В то же время предприятия имеют право ввести новые формы фискальных чеков до указанной даты, но это не обязательно", — подчеркивают в Минфине.

Там добавляют, что соответствующие нормы прописаны в приказе ведомства. от 30 декабря 2024 года №674 "О внесении изменения в пункт 4 приказа Министерства финансов Украины от 22 ноября 2024 г. № 601", который зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 31 декабря 2024 года.

Как подчеркнули в Минфине, указанные приказы готовятся для официального опубликования и вступят в силу со дня, следующего за днем опубликования в официальном издании.

Некомпетентность Минфина

Отметим, что с 17 декабря вступил в силу приказ Минфина от 22.11.2024 №601, которым вносятся изменения в форму и содержание фискальных чеков. Он должен был вступить в силу с 1 января 2025 года и бизнес ждали большие штрафы за ненадлежащее использование регистраторов расчетных операций РРО/ПРРО в случае выдачи фискального чека по старой форме.

Так как приказ Минфин разрабатывал и согласовывал больше года, а на разработку нового программного обеспечения и перепрограммирования РРО предпринимателям оставили только 14 дней, после огласки ведомство решило продлить переходный срок.

Как сообщила член комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина, возможность выдавать фискальный чек до 1 января 2025 года по старой форме была предусмотрена еще в обнародованном для обсуждения в конце 2023 года проекте приказа Минфина о внесении изменений в фискальные чеки.

"То есть, на переход на новые формы чеков давался почти год. Этого времени хватило бы и производителям РРО/разработчикам ПРРО и бизнесу на внедрение новых форм чеков. Минфин "съел" это время, затягивая принятие приказа, но дату в приказе не изменил и всех подставил под штрафы", - подчеркнула нардепка.

Она отметила, что бизнес не должен нести ответственность за бездарную исполнительную власть и некомпетентность Минфина, а ведомство должно продлить возможность выдавать чеки по старой форме минимум на полгода.