Новые требования к фискальным чекам: бизнесу дали два месяца на переустройство РРО

Министерство финансов продлит на 2 месяца, до 1 марта 2025 года, переходный срок для введения новых требований к форме и содержанию расчетных документов.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Ведомство отмечает, что с 17 декабря вступил в силу приказ Минфина от 22.11.2024 №601, которым вносятся изменения в форму и содержание фискальных чеков.

Согласно указанному приказу, предприятия обязаны были с 1 января 2025 года обеспечить выдачу расчетных документов по новой форме и содержанию, в случае выдачи фискального чека по старой форме, предпринимателей ожидал штраф в сумме 100% стоимости проданных с нарушениями товаров.

При этом для магазинов беспошлинной торговли предусмотрена возможность, в течение 3 месяцев с даты вступления приказа в силу, при продаже алкогольных напитков и/или табачных изделий выдавать расчетные документы по "старой" форме но с обязательным указанием реквизитов паспортного документа покупателя товара, веса единицы табачного изделия, количества табачных изделий в единице товара (пачке), крепость алкогольных напитков и объем в литрах единицы товара (бутылки).

Так как приказ Минфин разрабатывал и согласовывал больше года, а на разработку нового программного обеспечения и перепрограммирования РРО предпринимателям оставили только 14 дней, после огласки ведомство решило продлить переходный срок.

"Однако в связи с длительной процедурой согласования и регистрации приказа возникла необходимость предоставления более длительного срока для осуществления субъектами хозяйствования мероприятий по настройке работы регистраторов расчетных операций и программных регистраторов расчетных операций для обеспечения формирования ими расчетных документов по новой форме и содержанию учетом изменений, внесенных приказом № 601. Поэтому Минфин подготовил проект приказа, которым предлагается продлить на 2 месяца, до 1 марта 2025 года, переходный срок для введения новых требований к форме и содержанию расчетных документов", — объясняют в ведомстве.

Там обещают, что указанный приказ в ближайшее время будет представлен для государственной регистрации в Минюст.

Некомпетентность Минфина

Как сообщила член комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина, возможность выдавать фискальный чек до 1 января 2025 года по старой форме была предусмотрена еще в обнародованном для обсуждения в конце 2023 года проекте приказа Минфина о внесении изменений в фискальные чеки.

"То есть, на переход на новые формы чеков давался почти год. Этого времени хватило бы и производителям РРО/разработчикам ПРРО и бизнесу на внедрение новых форм чеков. Минфин "съел" это время, затягивая принятие приказа, но дату в приказе не изменил и всех подставил под штрафы", - подчеркнула нардепка.

Она отметила, что бизнес не должен нести ответственность за бездарную исполнительную власть и некомпетентность Минфина, а ведомство должно продлить возможность выдавать чеки по старой форме минимум на полгода..

Возврат штрафов за отсутствие РРО

Закон об обязательных кассовых аппаратах (РРО/ПРРО) для ФЛП вступил в силу 1 января 2021 года. Однако из-за многочисленных протестов и коронакризиса Верховная Рада продлила переходный период для предпринимателей на год.

В начале Великой войны государство запретило штрафовать предпринимателей за неиспользование ПРРО/РРО, кроме случаев, касающихся подакцизных товаров.

Позже Рада приняла законопроект №8401 и этот мораторий был отменен.

Поэтому с 1 октября 2023 года бизнес должен обязательно использовать РРО. Игнорирование этого требования чревато штрафами, которые могут достигать тысяч и даже десятков тысяч гривен.

Под это требование попадают практически все предприниматели и компании, принимающие оплату за товары и услуги в наличной форме или с помощью безналичных инструментов (оплату банковскими картами через сайт, через POS-терминалы и т.п.).