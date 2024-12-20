Нові вимоги до фіскальних чеків: бізнесу дали два місяці на перелаштування РРО

Міністерство фінансів продовжить на 2 місяці, до 1 березня 2025 року, перехідний термін для запровадження нових вимог до форми та змісту розрахункових документів.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Відомство зауважує, що з 17 грудня набрав чинності наказ Мінфіну від 22.11.2024 №601, яким вносяться зміни до форми та змісту фіскальних чеків.

Відповідно до зазначеного наказу, суб’єкти господарювання зобов’язані були з 1 січня 2025 року забезпечити видачу розрахункових документів за новою формою та змістом, у разі видачі фіскального чеку за старою формою, підприємців чекав штраф на суму 100% вартості проданих з порушеннями товарів.

При цьому для магазинів безмитної торгівлі передбачена була можливість, протягом 3 місяців від дати набрання наказом чинності, при продажу алкогольних напоїв та/або тютюнових виробів видавати розрахункові документи за "старою" формою але з обов’язковим зазначенням реквізитів паспортного документу покупця товару, ваги одиниці тютюнового виробу, кількості тютюнових виробів в одиниці товару (пачці), міцність алкогольних напоїв та об’єм у літрах одиниці товару (пляшки).

Так як наказ Мінфін розробляв та узгоджував більше року, а на розробку нового програмного забезпечення та перепрограмування РРО підприємцям залишили тільки 14 днів, після розголосу відомство вирішило продовжити перехідний термін.

"Проте у зв’язку із тривалою процедурою погодження та реєстрації наказу, виникла необхідність надання більш тривалого терміну для здійснення суб’єктами господарювання заходів щодо налаштування роботи реєстраторів розрахункових операцій та програмних реєстраторів розрахункових операцій для забезпечення формування ними розрахункових документів за новою формою та змістом з урахуванням змін, внесених наказом № 601. Тому Мінфін підготував проєкт наказу, яким пропонується продовжити на 2 місяці, до 1 березня 2025 року, перехідний термін для запровадження нових вимог до форми та змісту розрахункових документів", - пояснюють у відомстві.

Там обіцяють, що зазначений наказ найближчим часом буде подано для державної реєстрації до Мін’юсту.

Некомпетентність Мінфіну

Як повідомила членкиня комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна, можливість видавати фіскальний чек до 1 січня 2025 року за старою формою була передбачена ще в оприлюдненому для обговорення в кінці 2023 року проекті наказу Мінфіну про внесення змін до фіскальних чеків.

"Тобто на перехід на нові форми чеків давався майже рік. Цього часу вистачило б і виробникам РРО/розробникам ПРРО, і бізнесу на впровадження нових форм чеків. Мінфін "з’їв" цей рік затягуючи прийняття наказу, але дату в наказі не змінив і усіх підставив під штрафи", - наголосила нардепка.

Вона підкреслила, що бізнес не має нести відповідальність за бездарну виконавчу владу і некомпетентність Мінфіну, а відомство має продовжити можливість видавати чеки за старою формою щонайменше на півроку.

Повернення штрафів за відсутність РРО

Закон про обов’язкові касові апарати (РРО/ПРРО) для ФОП набув чинності 1 січня 2021 року. Проте через численні протести та коронакризу Верховна Рада подовжила перехідний період для підприємців на рік.

На початку великої війни держава заборонила штрафувати підприємців за невикористання ПРРО/РРО, окрім випадків, що стосуються підакцизних товарів.

Пізніше Рада ухвалила законопроєкт №8401 і цей мораторій був скасований.

Тому з 1 жовтня 2023 бізнес має обов’язково використовувати РРО. Ігнорування цієї вимоги загрожує штрафами, які можуть сягати тисяч і навіть десятків тисяч гривень.

Під цю вимогу потрапляють практично всі підприємці та компанії, які приймають оплату за товари та послуги у готівковій формі або за допомогою безготівкових інструментів (оплату банківськими картками через сайт, через POS-термінали тощо).