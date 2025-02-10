С 1 марта в Украине меняется форма фискальных чеков

С 1 марта 2025 г. предприятия, осуществляющие платежные операции, должны выдавать фискальные чеки по обновленной форме. Эти изменения предусмотрены приказом Министерства финансов Украины.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Основные изменения в фискальных чеках

Из расчетных документов исключены следующие реквизиты:

номер ID-карты;

подпись кассира;

подпись держателя электронного платежного средства

Вместо этого добавлены новые реквизиты :

средство оплаты;

валюта расчета;

реквизиты паспорта покупателя при покупке алкоголя и табачных изделий в магазинах беспошлинной торговли;

расширенное содержание QR-кода для проверки чека в Системе учета РРО;

код аутентификации сообщения (MAC) для РРО;

вес единицы табачного изделия (для сигарил, табака и наборов), количество табачных изделий в пачке, а также крепость и объем алкогольных напитков в литрах (для duty-free магазинов);

сумма остальных.

До 1 марта 2025 года предприятия могут использовать старые формы чеков на программных РРО и кассовых аппаратах, зарегистрированных в Госреестре РРО.

Обновление фискальных чеков предусмотрено приказом Минфина № 601 от 22.11.2024 г., который вносит изменения в Положение о форме и содержании расчетных документов.

Бизнесу нужно больше времени для обновления систем

В ЕБА напоминают, что Министерство финансов Украины продлило до 1 марта 2025 года переходный период для введения новых требований к форме и содержанию расчетных документов.

Но, по данным ЕБА, начав процесс адаптации к новым требованиям, предприниматели обнаружили ряд технических и операционных проблем, требующих дополнительного времени для решения, а именно:

перепрограммирование кассового оборудования во всех торговых точках;

обновление программного обеспечения для соответствия новым стандартам;

информирование работников и производителей ПО, в том числе иностранных партнеров;

проведение тестирования и устранение ошибок.

Учитывая эти вызовы, ЕБА призывает Министерство финансов продлить переходный период еще на 6 месяцев, что позволит компаниям корректно обновить свои системы и программное обеспечение, а также избежать рисков штрафов за несвоевременное выполнение требований.