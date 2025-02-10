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С 1 марта в Украине меняется форма фискальных чеков

С 1 марта в Украине меняется форма фискальных чеков
Эти изменения предусмотрены приказом Министерства финансов Украины

С 1 марта 2025 г. предприятия, осуществляющие платежные операции, должны выдавать фискальные чеки по обновленной форме. Эти изменения предусмотрены приказом Министерства финансов Украины.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Основные изменения в фискальных чеках

Из расчетных документов исключены следующие реквизиты:

  • номер ID-карты;
  • подпись кассира;
  • подпись держателя электронного платежного средства

Вместо этого добавлены новые реквизиты :

  • средство оплаты;
  • валюта расчета;
  • реквизиты паспорта покупателя при покупке алкоголя и табачных изделий в магазинах беспошлинной торговли;
  • расширенное содержание QR-кода для проверки чека в Системе учета РРО;
  • код аутентификации сообщения (MAC) для РРО;
  • вес единицы табачного изделия (для сигарил, табака и наборов), количество табачных изделий в пачке, а также крепость и объем алкогольных напитков в литрах (для duty-free магазинов);
  • сумма остальных.

До 1 марта 2025 года предприятия могут использовать старые формы чеков на программных РРО и кассовых аппаратах, зарегистрированных в Госреестре РРО.

Обновление фискальных чеков предусмотрено приказом Минфина № 601 от 22.11.2024 г., который вносит изменения в Положение о форме и содержании расчетных документов.

Бизнесу нужно больше времени для обновления систем

В ЕБА напоминают, что Министерство финансов Украины   продлило до 1 марта 2025 года   переходный период для введения новых требований к форме и содержанию расчетных документов.

Но, по данным ЕБА, начав процесс адаптации к новым требованиям, предприниматели обнаружили ряд технических и операционных проблем, требующих дополнительного времени для решения, а именно:  

  • перепрограммирование кассового оборудования во всех торговых точках;
  • обновление программного обеспечения для соответствия новым стандартам;
  • информирование работников и производителей ПО, в том числе иностранных партнеров;
  • проведение тестирования и устранение ошибок.

Учитывая эти вызовы, ЕБА призывает Министерство финансов продлить переходный период еще на 6 месяцев, что позволит компаниям корректно обновить свои системы и программное обеспечение, а также избежать рисков штрафов за несвоевременное выполнение требований.

Автор:
Татьяна Гойденко