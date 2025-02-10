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С 1 марта в Украине меняется форма фискальных чеков
С 1 марта 2025 г. предприятия, осуществляющие платежные операции, должны выдавать фискальные чеки по обновленной форме. Эти изменения предусмотрены приказом Министерства финансов Украины.
Об этом сообщает Государственная налоговая служба.
Основные изменения в фискальных чеках
Из расчетных документов исключены следующие реквизиты:
- номер ID-карты;
- подпись кассира;
- подпись держателя электронного платежного средства
Вместо этого добавлены новые реквизиты :
- средство оплаты;
- валюта расчета;
- реквизиты паспорта покупателя при покупке алкоголя и табачных изделий в магазинах беспошлинной торговли;
- расширенное содержание QR-кода для проверки чека в Системе учета РРО;
- код аутентификации сообщения (MAC) для РРО;
- вес единицы табачного изделия (для сигарил, табака и наборов), количество табачных изделий в пачке, а также крепость и объем алкогольных напитков в литрах (для duty-free магазинов);
- сумма остальных.
До 1 марта 2025 года предприятия могут использовать старые формы чеков на программных РРО и кассовых аппаратах, зарегистрированных в Госреестре РРО.
Обновление фискальных чеков предусмотрено приказом Минфина № 601 от 22.11.2024 г., который вносит изменения в Положение о форме и содержании расчетных документов.
Бизнесу нужно больше времени для обновления систем
В ЕБА напоминают, что Министерство финансов Украины продлило до 1 марта 2025 года переходный период для введения новых требований к форме и содержанию расчетных документов.
Но, по данным ЕБА, начав процесс адаптации к новым требованиям, предприниматели обнаружили ряд технических и операционных проблем, требующих дополнительного времени для решения, а именно:
- перепрограммирование кассового оборудования во всех торговых точках;
- обновление программного обеспечения для соответствия новым стандартам;
- информирование работников и производителей ПО, в том числе иностранных партнеров;
- проведение тестирования и устранение ошибок.
Учитывая эти вызовы, ЕБА призывает Министерство финансов продлить переходный период еще на 6 месяцев, что позволит компаниям корректно обновить свои системы и программное обеспечение, а также избежать рисков штрафов за несвоевременное выполнение требований.