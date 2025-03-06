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Объемы легальной торговли: сколько чеков и на какую сумму выдали в Украине в 2024 году

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В Украине увеличивается объем легальной торговли. Фото: Freepik

В 2024 году в Украине общая сумма выручок, проведенных через регистраторы расчетных операций (РРО/ПРРО), выросла на 35%, или на 1,16 триллиона гривен по сравнению с предыдущим годом, что свидетельствует о росте объема легальной торговли и детенизации рынка.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

По его данным, объем выручки увеличился с 3,28 триллиона в 2023 году до 4,44 триллиона гривен в 2024 году.

Фото 2 — Объемы легальной торговли: сколько чеков и на какую сумму выдали в Украине в 2024 году
Инфографика: t.me/getmantsevdanil

Сколько чеков выдали?

Гетманцев заметил, что количество выданных чеков в 2024 году также демонстрирует устойчивый рост.

Так, количество выданных чеков по сравнению с 2023 годом увеличилось на 24%, или 1,81 млрд. штук и составило 9,49 млрд. штук.

Фото 3 — Объемы легальной торговли: сколько чеков и на какую сумму выдали в Украине в 2024 году
Инфографика: t.me/getmantsevdanil

Среднедневное количество чеков также выросло на 4,95 млн шт., или на 23%, в 2024 году по сравнению с 2023 годом.

Фото 4 — Объемы легальной торговли: сколько чеков и на какую сумму выдали в Украине в 2024 году
Инфографика: t.me/getmantsevdanil

По мнению Гетманцева, эти показатели устойчивой динамики роста за последние годы по применению РРО/ПРРО свидетельствуют о росте объема легальных торговых операций в Украине и общем отражении рынка.

Показатели января: ложка дегтя в бочке меда

К сожалению, как сообщил Гетманцев, сумма выручки в январе 2025 года к декабрю 2024 года уменьшилась на 11,6%, или на 51,5 млрд грн, и составила 394,2 млрд грн.

Фото 5 — Объемы легальной торговли: сколько чеков и на какую сумму выдали в Украине в 2024 году
Инфографика: t.me/getmantsevdanil

Как пояснил нардеп, такое падение обусловлено сезонностью роста продаж в декабре и спадом в январе.

"Однако вместе с этим динамика роста выручок по сравнению с январем 2024 года остается неизменной и дала прирост в сумме — на 35% больше", — подчеркнул Гетманцев.

В месячном разрезе общее количество чеков за январь 2025 года по сравнению с декабрем 2024 меньше на 59,96 млн шт., или на 7,1%, но если сравнивать с январем 2024 года, то он больше на 12,4%.

Фото 6 — Объемы легальной торговли: сколько чеков и на какую сумму выдали в Украине в 2024 году
Инфографика: t.me/getmantsevdanil

Среднедневное количество чеков за январь 2025 года меньше аналогичного показателя декабря 2024 года на 7,4% или на 2 млн. шт., при этом больше на 12,4%, или на 2,78 млн. шт., по сравнению с январем 2024 года.

Фото 7 — Объемы легальной торговли: сколько чеков и на какую сумму выдали в Украине в 2024 году
Инфографика: t.me/getmantsevdanil

"Поэтому после объективного сезонного спада в январе 2025 года ожидаем прирост в следующих месяцах этого года всех показателей в применении РРО/ПРРО налогоплательщиками", — подытожил Гетманцев.

Напомним, с 1 марта 2025 года предприятия, осуществляющие платежные операции, должны выдавать фискальные чеки по обновленной форме.

Основные изменения в фискальных чеках

Из расчетных документов   исключено   такие реквизиты:

  • номер ID-карты;
  • подпись кассира;
  • подпись держателя электронного платежного средства

В то же время добавлены новые реквизиты :

  • средство оплаты;
  • валюта расчета;
  • реквизиты паспорта покупателя при покупке алкоголя и табачных изделий в магазинах беспошлинной торговли;
  • расширенное содержание QR-кода для проверки чека в Системе учета РРО;
  • код аутентификации сообщения (MAC) для РРО;
  • вес единицы табачного изделия (для сигарил, табака и наборов), количество табачных изделий в пачке, а также крепость и объем алкогольных напитков в литрах (для duty-free магазинов);
  • сумма остальных.
Автор:
Светлана Манько