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Налоговая зафиксировала рост выручки бизнеса: в каких сегментах больше всего
После прогнозируемого снижения объемов реализации в январе 2025 года, ежегодно наблюдаемого после пикового декабрьского сезона, в феврале произошло оживление экономической активности и активизация бизнеса, о чем свидетельствует увеличение среднедневной выручки в разных сферах экономики.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.
Отмечается, что финансовые показатели свидетельствуют об устойчивом росте выручки после традиционного зимнего спада.
Так, среднедневная выручка в феврале выросла на 10% по сравнению с январем – с 12,7 млрд грн до 14 млрд грн. Общее количество чеков за два месяца составило 1,533 млрд, что свидетельствует о росте покупательной активности.
Одним из самых динамичных сегментов стал топливный рынок
Как отмечают в ДПС, одним из наиболее динамичных сегментов стал топливный рынок, где наблюдается стабильное увеличение объемов реализации.
В феврале через РРО было реализовано 19,69 млн. литров горючего, что на 9,3% больше чем в январе (18,01 млн. литров).
Общая стоимость проданного горючего за два месяца 2025 года превысила 56,9 млрд грн, что свидетельствует об увеличении потребления горючего бизнесом и населением, а также детенизации рынка, что является индикатором экономического оживления и добросовестной конкуренции.
Также сегменты алкоголя и табака показывают стабильный прирост. Продажа алкогольных напитков в феврале увеличилась на 1,9%, достигнув 393,5 млн грн (против 386,1 млн грн в январе). По данным ГНС, в Украине действует более 100 тысяч лицензий на право розничной торговли алкоголем.
Реализация табачных изделий выросла на 2,7%, поднявшись с 334,8 млн. грн. в январе до 343,7 млн. грн. в феврале. Общая выручка от продажи табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет уже превысила 20 млрд грн. Количество лицензий на торговлю табачными изделиями и электронными сигаретами составляет более 75 тысяч.
Кроме того, показал значительные финансовые результаты рынок бытовой электроники. Общая выручка от продажи бытовой техники за два месяца 2025 года составила 31,12 млрд грн. В январе выручка достигла 16,2 млрд грн, в феврале – 14,92 млрд грн.
Игорный бизнес также показывает значительные финансовые обороты. Общая выручка от игорного бизнеса превысила 8,49 млрд грн. В январе сумма составила 4,39 млрд грн, в феврале – 4,09 млрд грн.
Отметим, что совместно с правоохранительными органами за два месяца 2025 года налоговая уже провела 690 фактических проверок субъектов хозяйствования топливного рынка. По их результатам аннулировано 59 лицензий, а сумма штрафов составляет 11 млн. гривен.