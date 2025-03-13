С начала года за нелегальное производство топлива ГНСУ наложила штрафы на сумму 11 млн грн

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) совместно с правоохранительными органами принимают надлежащие меры по прекращению нелегального производства горючего, в том числе и на мини-НПЗ. За два месяца 2025 налоговая уже провела 690 фактических проверок субъектов хозяйствования. По их результатам аннулировано 59 лицензий, финансовые санкции составляют 11 млн. гривен.

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Об этом рассказал глава ГНСУ Руслан Кравченко во время встречи с представителями Нефтегазовой ассоциации Украины.

Стороны обсудили комплекс вопросов, необходимых для детенизации рынка горючего.

"Нелегальные заправки, подпольное производство, манипуляции с чеками и продажа за кэш — это не только проблема государства. От этого страдают и легальные игроки рынка, работающие прозрачно. Ведь речь идет о честной конкуренции и равных условиях для всех", — заявил Кравченко.

По его словам, налоговая системно отрабатывает информацию о нелегальных точках розничной продажи горючего. Большие сети часто поднимают вопрос о занижении цен реализации горючего небольшими участниками рынка. Но следует понимать, что их расходы – на логистику, персонал, инфраструктуру – существенно меньше, что позволяет им предлагать более низкие цены.

Кроме того, отдельный контроль осуществляется по расчетам вне кассы. Это касается непроведения сделок через РРО, невыдачи фискальных чеков и нарушений учета товарных запасов.

"Рынок горючего должен работать прозрачно. Действуем решительно, чтобы вывести его из тени", — подчеркнул глава ГНСУ.

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