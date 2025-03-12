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Изменение подходов ГНС: с начала года 10 тыс. налогоплательщиков исключены из перечня рисковых
С начала 2025 года почти 10 тысяч налогоплательщиков исключены из перечня рисковых. Кроме того, в феврале на 64% выросло количество учтенных таблиц данных, а количество остановленных накладных уменьшилось до 0,39%.
Об этом рассказал глава Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) Руслан Кравченко во время встречи с представителями бизнес-ассоциаций.
"Изменение подходов ГНС в этом вопросе также уже имеет положительные результаты. С начала года почти 10 тысяч плательщиков выведены из перечня рисковых, в феврале на 64% возросло количество учтенных таблиц данных, а количество остановленных накладных уменьшилось до 0,39%", — заявил чиновник.
Кравченко также отметил, что есть положительный фидбек по инициативе ГНС по изменениям в механизм остановки регистрации налоговых накладных. По его словам, налоговики заинтересованы, чтобы количество блокировок уменьшилось и процедура регистрации была упрощена. Предложения налоговая уже прорабатывается совместно с Минфином.
Глава ГНСУ сообщил, что налоговая служба в настоящее время тестирует ИКС " Е-аудит ". Специалисты получили доступ к демоверсии. Уже представлен 41 SAF-T файл. Создали коммуникационную площадку для поддержки плательщиков. Кроме того, предоставили всем налогоплательщикам возможность провести тестирование через "Электронный кабинет".
Участники встречи сосредоточились также на вопросах перевыполнения поступлений в бюджет, борьбе с нелегальной торговлей подакцизными товарами, введение Е-акциза, усиление международного сотрудничества в отношении обмена данными.
"Представители бизнес-ассоциаций сами говорят, что такое общение дает положительный результат. ДПС стала более открытой и значительно более действенной. И это уже наше большое достижение", – подытожил глава ГНСУ.
Ранее сообщалось, что ГНС обновляет справочник кодов рисковости налогоплательщиков. Их используют комиссии при рассмотрении вопросов о соответствии плательщика критериям рискованности.