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Зміна підходів ДПС: з початку року 10 тис. платників податків виключені з переліку ризикових
З початку 2025 року майже 10 тисяч платників податків виключені з переліку ризикових. Крім того, у лютому на 64 % зросла кількість врахованих таблиць даних, а кількість зупинених накладних зменшилася до 0,39 %.
Про це розповів голова Державної податкової служби України (ДПСУ) Руслан Кравченко під час зустрічі з представниками бізнес-асоціацій.
"Зміна підходів ДПС у цьому питанні також вже має позитивні результати. З початку року майже 10 тисяч платників виведені з переліку ризикових, у лютому на 64% зросла кількість врахованих таблиць даних, а кількість зупинених накладних зменшилася до 0,39%", — заявив чиновник.
Кравченко також зазначив, що є позитивний фідбек відносно ініціативи ДПС щодо змін до механізму зупинення реєстрації податкових накладних. За його словами, податківці зацікавлені, щоб кількість блокувань зменшилася і процедура реєстрації була спрощена. Пропозиції податкова вже опрацьовує спільно з Мінфіном.
Глава ДПСУ повідомив, що податкова служба наразі тестує ІКС "Е-аудит". Фахівці отримали доступ до демоверсії. Наразі вже подано 41 SAF-T файл. Створили комунікаційний майданчик для підтримки платників. Крім того, надали всім платникам податків можливість провести тестування через "Електронний кабінет".
Учасники зустрічі зосередились також на питаннях перевиконання надходжень до бюджету, боротьби з нелегальною торгівлею підакцизними товарами, запровадження Е-акцизу, посилення міжнародної співпраці щодо обміну даними.
"Представники бізнес-асоціацій самі говорять, що таке спілкування дає позитивний результат. ДПС стала більш відкритою і значно дієвішою. І це вже наш великий здобуток", – підсумував глава ДПСУ.
Раніше повідомлялося, що ДПС оновлює довідник кодів ризиковості платників податків. Їх використовують комісії при розгляді питань щодо відповідності платника критеріям ризиковості.