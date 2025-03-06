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ДПС конкретизувала підстави для віднесення платника до ризикових: основні зміни

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ДПС оновила довідник кодів ризиковості платників податків. Фото ілюстративне: freepik

Державна податкова служба (ДПС) оновлює довідник кодів ризиковості платників податків. Їх використовують комісії при розгляді питань щодо відповідності платника критеріям ризиковості. 

Про це розповів голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко, який вже підписав відповідний наказ.

Що це означає для бізнесу?

За ловами Кравченка, платники податків отримають більш чітке розуміння, чому вони потрапляють до ризикових та зможуть зорієнтуватися, яку інформацію та копії документів необхідно подати комісії.

"Це черговий крок на шляху до прозорості і чіткості у комунікації з бізнесом. Ми вже передали до Мінфіну свої пропозиції щодо змін до Порядку зупинення реєстрації податкових накладних. Тепер – удосконалюємо роботу комісій, щоб платники податків чітко розуміли, чому вони потрапили до переліку ризикових", — зазначив голова ДПСУ.

Основні зміни такі:

  • уточнюються коди податкової інформації, які не застосовуються до виробників або надавачів послуг, або ж навпаки використовуються лише для цих категорій платників; 
  • змінюється період аналізу операцій з ризиковими контрагентами – тепер враховуватимуться лише операції, здійснені не раніше, ніж прийнято рішення про ризиковість контрагента.

Запроваджується кілька нових кодів. Вони стосуватимуться:

  • сумнівних операцій із закупівлі великих обсягів послуг чи робіт без реальних умов для їх виконання; 
  • залучення до операцій неплатників ПДВ без необхідних ресурсів для виконання зазначених робіт;
  • експорту товарів невідомого походження в режимі РЕЗ;
  • відсутності платника за податковою адресою, що унеможливлює проведення документальної перевірки.

Нагадаємо, голова ДПСУ Руслан Кравченко ініціював зміни до механізму зупинення реєстрації податкових накладних. Йдеться про зменшення кількості блокування податкових накладних, спрощення процедури реєстрації та мінімізацію адміністративного тиску.

Автор:
Тетяна Ковальчук