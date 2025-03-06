ГНС конкретизировала основания для отнесения плательщика к рисковым: основные изменения

Государственная налоговая служба (ГНС) обновила справочник кодов рисковости налогоплательщиков. Их используют комиссии при рассмотрении вопросов о соответствии плательщика критериям рисковости.

Об этом рассказал председатель Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко, уже подписавший соответствующий приказ.

Что это значит для бизнеса?

По словам Кравченко, налогоплательщики получат более четкое понимание, почему они попадают в рисковые и смогут сориентироваться, какую информацию и копии документов необходимо предоставить комиссии.

"Это очередной шаг на пути к прозрачности и четкости в коммуникации с бизнесом. Мы уже передали в Минфин свои предложения по изменениям в Порядок остановки регистрации налоговых накладных. Теперь — совершенствуем работу комиссий, чтобы налогоплательщики четко понимали, почему они попали в список рисковых", — отметил глава ГНСУ.

Основные изменения таковы:

уточняются коды налоговой информации, которые не применяются к производителям или поставщикам услуг, или же наоборот используются только для этих категорий плательщиков;

изменяется период анализа операций с рисковыми контрагентами – теперь будут учитываться только операции, совершенные не ранее принятого решения о рисковости контрагента.

Вводится несколько новейших кодов. Они будут касаться:

сомнительных операций по закупке больших объемов услуг или работ без реальных условий их выполнения;

привлечение к операциям неплательщиков НДС без необходимых ресурсов для выполнения указанных работ;



экспорта товаров неизвестного происхождения в режиме РЭС;



экспорта товаров неизвестного происхождения в режиме РЭС; отсутствия плательщика по налоговому адресу, что делает невозможным проведение документальной проверки.

Напомним, глава ГНС У Руслан Кравченко инициировал изменения в механизм остановки регистрации налоговых накладных. Речь идет об уменьшении количества блокирования налоговых накладных, упрощении процедуры регистрации и минимизации административного давления.